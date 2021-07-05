Некоторые знаки на этой неделе почувствуют недомогание.

Звезды и планеты знают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Гороскоп здоровья и болезней для всех знаков

Овен

Овны на этой неделе будут подвержены простудным заболеваниям. Особенно опасно для вас мочить ноги и купаться в холодной воде. Всегда одевайтесь по погоде и избегайте сквозняков.

Телец

В ближайшие дни звезды предсказывают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Особенно осторожными следует быть Тельцам с хроническими сердечными заболеваниями. Держите при себе таблетки и при необходимости посетите врача-кардиолога. Пару раз в неделю можно выпить красное вино.

Близнецы

Читайте такжеЛунный календарь на июль 2021: перечень благоприятных и неблагоприятных днейНа этой неделе принимаемые вами препараты покажут не такую высокую эффективность, как вы ожидали. Вас очень разочаруют дорогие и расхваленные лекарства. Народная медицина также не даст результатов. Проконсультируйтесь с врачом и попросите выписать аналог. Также высок риск развития аллергии.

Рак

Ваш сон на этой неделе будет беспокойным и тревожным. Из-за недосыпания ваше самочувствие заметно ухудшится и упадет продуктивность. Подумайте, что мешает вам высыпаться, и устраните проблему. Перед сном принимайте теплую ванну, сделайте массаж лица и проветрите комнату.

Лев

На здоровье Льва будет влиять физическая активность. Не рекомендуется на этой неделе отдыхать у телевизора или за книгой. Необходимый минимум для хорошего самочувствия – получасовая прогулка в быстром темпе каждый день. Высок риск заболеваний печени и поджелудочной.

Дева

Заболевать на этой неделе для Дев опасно. Болезнь на этой неделе будет протекать долго и с осложнениями. Это неблагоприятный период для смены образа жизни, избавления от привычек и изменения режима дня. Ваш организм уязвим – не напрягайте его лишний раз.

Весы

Весы имеют серьезные планы на эту неделю. Но хватит ли вам сил и энергии на воплощение задуманного? Вы переоцениваете свои возможности. Отдых и здоровый сон нужны вам больше, чем вы думаете. Если будете перенапрягаться на этой неделе, последствия могут быть серьезными.

Скорпион

Главные ваши враги на этой неделе - это лень и уныние. Из-за них ваше крепкое здоровье может пошатнуться. Не позволяйте себе отступать от режима дня и пропускать тренировки. На выходных повысится риск появления переутомления и апатии.

Стрелец

Доверяйте свой интуиции и прислушивайтесь к сигналам организма. Если вы заподозрите у себя какое-нибудь заболевание или опасное состояние – скорее всего ваши догадки правдивы. Не садитесь за руль автомобиля и не поднимайте тяжелых вещей на этой неделе.

Козерог

Читайте такжеОбряды на Ивана Купала 2021: ритуалы на любовь, здоровье и красотуДля хорошего самочувствия вам необходим чистый воздух. Постарайтесь проводить больше времени за городом. Чаще убирайтесь дома и вытирайте пыли. Очень опасен для вас сигаретный дым. Беременные женщины этого знака будут чувствовать себя отлично в этот период.

Водолей

Берите на себя лишь ту нагрузку, которую в состоянии выдержать. Откажитесь от всех дополнительных обязанностей и не влезайте в чужие проблемы. На этой неделе очень высок риск обострения хронического заболевания. Уязвимыми будут спина, суставы, зрение и печень. Не ешьте жирную и соленую пищу, откажитесь от алкоголя. Если вам назначили лечение, ни в коем случае не заканчивайте его раньше времени и не занимайтесь самолечением.

Рыбы

Полезными для Рыб на этой неделе будут плавание, гимнастика, езда на велосипеде. Ежедневно занимайтесь зарядкой – и вы почувствуете небывалый прилив сил и омоложение. Рыбы сейчас склонны к набору лишнего веса, поэтому не стоит переедать.

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Автор: Екатерина Пулатова