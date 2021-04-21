Завод "Электротяжмаш" на мировом рынке более 80 лет. Завод пополнил украинскую казну на миллиарды гривен. Гидроэлектростанции, поезда, трамваи и грузовики работают именно благодаря оборудованию, которое производит и ремонтирует "Электротяжмаш". В мире существует только 7 предприятий, которые выпускают продукцию такого широкого спектра. К 2019 году завод, как часы, работал под крылом Минэкономики. В ноябре, в рамках программы приватизации, его передали Фонду госимущества. И менее чем через два года "Электротяжмаш" стал банкротом, пишет "Конституционно-правовой конгресс".

В 2017 объем продаж на предприятии – 1, 5 млрд. грн, в 2018 - более двух миллиардов, в 2019 году. - почти 2 млрд. грн. В 2020 завод потерял около 300 млн. грн. своих активов. Сейчас предприятие убыточно, ведь долг в 1,7 млрд. грн покрыть собственными активами завода - невозможно. Из-за задолженности на предприятии отключили газ. Сбербанк подал иск, чтобы взыскать с завода полмиллиарда гривен. Сотни работников уволились из-за долгов по зарплате.

"Ситуация с задолженностью была систематической. Это был не какой-то единичный случай. Я понимаю, что все может быть раз, даже два. Но не каждый раз, как происходило в течение трех месяцев. Не за что людям жить ", - рассказывает бывший работник завода Михаил Червинский.

Несмотря на отсутствие загруженности работников перевели на 5-дневную рабочую неделю. Чтобы вырваться из долговой ямы, руководство завода приняло 135 млн. грн в долг у других госпредприятий - "Объединенной горно-химической компании", "Николаевоблэнерго" и "Центрэнерго". Эти деньги должны вернуть за месяц, иначе - штраф в 25% от суммы задолженности. Однако полученный заем руководство "Тяжмаша" не вложил в производство. Следовательно, деньги для спасения предприятия не заработали и возвращать их просто не из чего. Более того, бывший и. о. гендиректора "Электротяжмаша" Алексей Бунеску заявил, что руководство завода возможно причастно к отмыванию денег "Закупочные цены материалов были выше, чем на рынке. Я возьму 5%, хотя там было больше. Формировался поток завышенных закупочных цен, которое делает предприятие. В месяц в среднем речь идет о сумме от двух до пяти миллионов гривен. На закупках ", - рассказал Алексей Бунеску.

Следствие отстраняло и.о. директора "Электротяжмаша" Виктора Буска за участие в непрозрачных сделках. Речь шла, в частности, о продаже тяговых агрегатов А-723 ниже себестоимости российскому предприятию. Еще одна сомнительная сделка - поставка листового проката завода компанией "Мариупольпромснаб". Сначала, по условиям соглашения, "Электротяжмаш" должен был платить партнерам 82,5 грн. А потом стоимость услуги почему повысили на 17%.

В экспертной среде есть две основные версии, почему "Электротяжмаш" в плачевном состоянии. Первая - его выводят с рынка, чтобы избавиться от сильного конкурента. Вторая - завод специально довели до банкротства, чтобы выгодно приватизировать. Так или иначе, по прогнозам экономистов, если так пойдет и дальше, "Электротяжмаша" не станет уже менее, чем через полгода.

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Автор: Иван Бойко