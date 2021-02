Группа Ferrero, во главе которой стоят Председатель правления Джованни Ферреро и Генеральный директор Лапо Чивилетти, завершила финансовый год с консолидированным оборотом в 12,3 млрд евро, что на 7,8% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (11,4 млрд евро).

По состоянию на 31 августа 2020 года Ferrero International S. A. включает в себя 105 компаний и 31 производственное предприятие. Продукция Ferrero реализуется более чем в 170 странах мира — напрямую или через дистрибуторов.

Средняя численность персонала Группы в 2019/2020 финансовом году составила 34 121 человека, что превышает показатель 2018/2019 года (33 003 человека). В штате компании числилось 37 122 сотрудника (годом ранее, на 31 августа 2019 года, численность персонала составляла 36 372 сотрудника).

Несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке, Группа Ferrero успешно адаптировалась к новым вызовам, связанным с пандемией Covid-19. Уделяя приоритетное внимание вопросам здоровья и безопасности потребителей и сотрудников, Группа Ferrero продемонстрировала гибкость и устойчивость, обеспечила непрерывность производственной деятельности и бесперебойную доставку своей продукции.

Группа Ferrero добилась увеличения объема продаж готовой продукции, о чем говорят следующие показатели:

• рост объема продаж в США и рынках Западной Европы, включая Германию, Францию и Италию;

• рост объема продаж глобальных брендов, таких как Nutella®, Kinder Bueno® и охлажденных продуктов;

• запуск новых продуктов, включая Nutella Biscuits ® в Италии;

• полная интеграция в консолидированную отчетность продуктов бренда Keebler® - после его приобретения у компании Kellogg в конце 2018/2019 финансового года.

Органический рост компании (без учета влияния приобретенного бизнеса предыдущего отчетного периода) составил 1,5% по текущим обменным курсам.

Кроме того, в течение этого периода Группа Ferrero продолжала активно развиваться в следующих областях: увеличение инвестиции в глобальные бренды; наращивание масштабов собственных научно-исследовательских проектов; дальнейшие инвестиции в развитие своей производственной деятельности. Группа продолжила свою стратегию технологического развития за счет расширения производственных мощностей. Общий объем капиталовложений в этой сфере составил 619 млн евро. Наиболее крупная часть от общего объема капиталовложений пришлась на собственные производственные площадки и оборудование (534 млн евро) в Италии, Германии, США и Польше.

Эти инвестиции демонстрируют устойчивое развитие Группы с целью дальнейшего повышения качества, свежести и безопасности ее продукции, а также повышения ее конкурентоспособности и минимизации воздействия на окружающую среду, что является приоритетом для Группы Ferrero.

О компании Ferrero

В 2021 году Группа Ferrero отметит свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба (регион Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров на мировом рынке упакованных кондитерских продуктов.

20 октября 2020 года Группа Ferrero, мировой лидер на рынке сладких упакованных продуктов, опубликовала 11-й отчет об устойчивом развитии (11th Sustainability Report) как подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого развития - Care for the Better. В отчете Ferrero представлены новые амбициозные цели по сокращению углеродного следа к 2030 году, а также обзор целей и достижений компании в области устойчивого развития.

Автор: УНИАН