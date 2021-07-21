Ferrero подписывает новые «Золотые правила проектирования» (Golden Design Rules) разработанные CGF в рамках плана действий по экологичному обращению с пластиковыми отходами

Ferrero присоединяется к инициативе Holy Grail 2.0 для демонстрации перспективности технологии цифровых водяных знаков для более эффективной переработки

Новая более тонкая упаковка Kinder Bueno будет доступна с 2022 года

Ferrero запускает экспериментальную версию бумажной упаковки для мучных кондитерских изделий Kinder в Италии

Группа Ferrero достигает новых успехов в выполнении своего обязательства по упаковке, согласно которому будет обеспечена возможность повторного использования, переработки и компостирования 100% упаковки к 2025 году. В рамках этого обязательства Ferrero объявила о новом глобальном партнерстве с инициативой HolyGrail 2.0 и CGF (Consumer Goods Forum - Форумом потребительских товаров) а также о важных собственных проектах, включая внедрение нового более тонкого упаковочного материала для Kinder Bueno.

Подписание "Золотых правил проектирования", принятых Коалицией по переработке пластиковых отходов CGF

Ferrero недавно подписала новые "Золотые правила проектирования" Коалиции по переработке пластиковых отходов CGF как еще одно обязательство по оценке и изменению дизайна критически важных элементов упаковки, таким образом подчеркнув необходимость внедрения согласованных позитивных изменений на глобальном уровне. Являясь давним партнером CGF, Ferrero разделяет видение организации, согласно которому переход к экономике замкнутого цикла требует ответственного подхода к использованию пластика – от производства, первичного и повторного использования до переработки и утилизации

Ferrero присоединяется к инициативе Holy Grail 2.0 в качестве ассоциированного партнера

Ferrero присоединяется к инициативе HolyGrail 2.0 при содействии AIM – Европейской ассоциации брендов в качестве ассоциированного партнера, демонстрируя свою приверженность инновациям в сортировке пластиковой упаковки и инвестируя средства в пилотные проекты для устранения существующих пробелов в технологиях сортировки. Этот проект призван доказать перспективность технологий цифровых водяных знаков для точной сортировки отходов, что обеспечит более эффективную и качественную переработку.

В частности, на основе этого пилотного проекта Ferrero изучает возможности внедрения сортировки для специального потока пластика от упаковки пищевых продуктов, что, в свою очередь, приведет к появлению переработанных материалов для повторного использования в соответствии с передовой практикой экономики замкнутого цикла.

Ferrero внедряет новые виды упаковки для Kinder Bueno, оказывающие меньшее воздействие на окружаюшую среду

Команда специалистов по упаковке Ferrero в тесном сотрудничестве с ведущими поставщиками сырья и материалов разработала новый материал, благодаря которому упаковка станет примерно на 20% тоньше по сравнению со стандартными пленками.

Новый более тонкий материал будет введен для отдельных продуктов, таких как Kinder Bueno, начиная с 2022 года, и приведет к первоначальному ежегодному сокращению материала примерно на 550 тонн, что позволит сэкономить около 1450 тонн CO2 по сравнению с предыдущей упаковкой.

Ferrero рассчитывает на реализацию дополнительных преимуществ для окружающей среды по мере внедрения новых материалов в других проектах в ближайшие годы.

Ferrero запускает экспериментальную версию бумажной упаковки для мучных кондитерских изделий Kinder

В Италии Ferrero апробирует новую упаковку на бумажной основе для линейки мучных кондитерских изделий Kinder, включая Kinder Délice и Kinder Brioss. В данном проекте используется инновационный метод упаковки продуктов Kinder Bakery с использованием бумажной пленки, пригодной для вторичной переработки в составе бумажных отходов. Как следующий шаг, в случае успеха, бумажная упаковка будет использоваться для всего портфеля мучных кондитерских изделий на итальянском рынке.

Это важный шаг, поддерживающий общие стремления Ferrero к сокращению количества пластика. Здесь был использован научно- обоснованный подход к разработке и тестированию новой бумажной упаковки с использованием метода оценки Aticelca. В результате чего общий вес упаковки снизился на 80% по сравнению с ранее используемой пластиковой пленкой.

Фабио Мора, глобальный директор по упаковке Ferrero Group, заявил: "В 2019 году мы взяли на себя обязательство к 2025 году сделать всю нашу упаковку пригодной для повторного использования, переработки или компостирования, и я горжусь тем, что мы уже добились значительного прогресса. В течение последних нескольких месяцев мы наладили партнерство с более чем 85 компаниями в рамках проекта цифровых водяных знаков HolyGrail 2.0, революционной программы, проверяющей способность цифровых технологий обеспечить лучшую сортировку и более качественную переработку нашей упаковки. Кроме того, мы гордимся тем, что подписали новые "Золотые правила проектирования" CGF в качестве еще одного обязательства по оценке и изменению дизайна важнейших элементов упаковки. Новый более тонкий упаковочный материал Kinder Bueno и экспериментальная упаковка для мучных кондитерских изделий Kinder на бумажной основе еще раз демонстрируют наши стремления к внедрению экологически безопасных инноваций и внедрению решений экономики замкнутого цикла. Мы с нетерпением ждем возможности вскоре поделиться новой информацией о достигнутом нами прогрессе".

О Группе Ferrero

Основанная в 1946 году в городе Альба (регион Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. Сегодня Группа Ferrero является третьим по величине в мире производителем сладких упакованных продуктов питания, с консолидированным оборотом 12,3 млрд евро; имеет 31 производственное предприятие по всему миру. Более 37 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в 55 странах мира. Ferrero является производителем многих популярных брендов, включая Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Kinder и Raffaello, которые представлены более чем в 170 странах.

Подробнее:

www.ferrero.com

www.ferrerosustainability.com

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям Ferrero в России и странах СНГ. E-mail: [email protected]

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Автор: Григорий Бондарь