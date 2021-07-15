В соцсетях стартовал патриотический флешмоб под лозунгами #ЛюблюУкраїнську #ЛюблюУкраїну.

Группа 1+1 media продолжает открывать закулисье проектов, посвященных 30-й годовщине Независимости Украины. Так, по случаю праздника, телеканалом " 1+1 начат всеукраинский Digital-флешмоб под хештегами #ЛюблюУкраїнську #ЛюблюУкраїну. Его цель – показать многогранность и красоту родного языка, мотивировать людей по всей стране делиться впечатляющими историями о Родине и вдохновлять других делать это с помощью популярных песен, стихов, любимых цитат украинских киногероев, крылатых выражений и тому подобное. Организаторы рассказывают, что самые яркие фотографии и видео будут опубликованы на страницах соцсетей 1+1, чу которых 1,8 млн читателей в Instagram и почти 800 тысяч – в Facebook.

Для того, чтобы присоединиться к патриотическому движению, нужно использовать в публикациях упомянутых соцсетей хэштеги #ЛюблюУкраїнську #ЛюблюУкраїну.

Кроме этого, на каналах группы 1+1 media стартовал показ социальной рекламы "смотри на украинском", где культовые отечественные звезды в тематических роликах делятся мнениями, почему "разговаривать, любить, слушать и смотреть" на украинском – важно. Видео доступны по ссылкам: Ролик 1, Ролик 2, Ролик 3.

Также в группе отмечают, что это только начало кампании, посвященной годовщине Независимости.

"1+1 media – компания, которая с начала своего существования взяла курс на украинский язык и придерживается его до сих пор. Мы первыми начали дублировать легенды мирового кинематографа и делали это, прививая моду на все отечественное. Мы создавали и создаем украинские проекты, которыми гордятся во всем мире. Сейчас именно телеканал 1+1 – рекордсмен среди всех других каналов Украины по количеству собственного прямоэфирного контента, где все ведущие разговаривают исключительно на украинском. И мы не собираемся останавливаться и будем закреплять за собой роль трендсеттеров украинского и, что очень важно, русскоязычного ТВ-рынка",- комментирует Максим Кривицкий, генеральный продюсер телеканала 1+1, руководитель телевизионного бизнеса и член правления 1+1 media.

Напомним о других спецпроектах, посвященных юбилею независимости Украины:

31 июля ТСН начнет большой тур по стране , который будет посвящен 30-летию Независимости Украины. Ежедневно в 19: 30 ТСН будет вживую проводить выездные выпуски новостей из большинства регионов Украины. Команда ТСН охватит всю страну и покажет зрителям особые истории об украинских городах накануне праздника. Финалом всеукраинского тура станет особый спецвыпуск 24 августа, в День Независимости Украины. Его ТСН создаст в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу «Голос країни», «Танцы со звездами», «липсинк батл». Выездная студия ТСН расположится под открытым небом в сердце Киева, ведущими прямого эфира станут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран. Зрители смогут увидеть яркие перформенсы с известными украинцами, которые стали символами эпохи. Идея спецпроекта-показать путь Украины, ее трансформацию, длиной в 30 лет.

, который будет посвящен 30-летию Независимости Украины. Ежедневно в 19: 30 ТСН будет вживую проводить выездные выпуски новостей из большинства регионов Украины. Команда ТСН охватит всю страну и покажет зрителям особые истории об украинских городах накануне праздника. Финалом всеукраинского тура станет особый спецвыпуск 24 августа, в День Независимости Украины. Его ТСН создаст в коллаборации с Big Entertainment Shows, создателями шоу «Голос країни», «Танцы со звездами», «липсинк батл». Выездная студия ТСН расположится под открытым небом в сердце Киева, ведущими прямого эфира станут Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран. Зрители смогут увидеть яркие перформенсы с известными украинцами, которые стали символами эпохи. Идея спецпроекта-показать путь Украины, ее трансформацию, длиной в 30 лет. «30 шагов вперед»: ТСН.Тиждень запустил спецпроект о пути независимой Украины. С 31 января и до 24 августа каждое воскресенье в 19:30 на телеканале 1+1 будут выходить сюжеты, посвященные одному году независимой Украины – событиям и людям, которые меняли нашу страну и мир. Команда определила миссией спецпроекта показать зрителям значимость и цену каждого года независимости Украины, напомнить о каждом «уроке» и вдохновить на новые свершения и победы будущие поколения.

ТСН.Тиждень запустил спецпроект о пути независимой Украины. С 31 января и до 24 августа каждое воскресенье в 19:30 на телеканале 1+1 будут выходить сюжеты, посвященные одному году независимой Украины – событиям и людям, которые меняли нашу страну и мир. Команда определила миссией спецпроекта показать зрителям значимость и цену каждого года независимости Украины, напомнить о каждом «уроке» и вдохновить на новые свершения и победы будущие поколения. Группа 1+1 media присоединилась к общенациональной информационной кампании до Дня Независимости. Так, 23 июня в эфире телеканалов холдинга появился тематический цветок, который символизирует юбилей независимости. Также телеканалы будут транслировать в течение двух месяцев видеоролик "30 лет независимости. Ты у меня единственная" Кроме этого, кампания будет реализована и на других информационных площадках 1+1 media – сайтах-лидерах среди новостных ресурсов ТСН.юа, УНИАН и Главред, социальных сетях холдинга, которые суммарно насчитывают более 10 млн пользователей, в телевизионных проектах и корпоративных проявлениях.

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Автор: Иван Божко