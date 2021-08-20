В это же время, флагманский телеканал медиахолдинга продолжает удерживать уверенное лидерство.

По результатам телесмотрения 18 августа, группа 1+1 media продемонстрировала лучшие результаты этим летом, собрав суммарную долю 20,6% по аудитории 18-54 (50 тыс.+). Кроме этого, телеканал 1+1 продолжает удерживать уверенное лидерство, получив 18 августа долю аудитории 11,2% и обогнав ближайшего конкурента на более чем 2 пункта.

Рекордным выдался этот день для инфотеймент-шоу "Твой день", доля телесмотрения которого составила 12,2% (аудитория 18-54, 50 тыс+), а первая часть программы получила 15,7%. Ведущие Руслана Писанка, Влад Яма и Ирина Ванникова рассказали, что делать во время температурных перепадов погоды, которые наблюдаются в последнее время, поделились актуальными подробностями об украинцах в Афганистане от Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел, а также озвучили самые популярные специальности среди абитуриентов этого года. В гости "Твоего дня" пришел шеф-повар Дмитрий Борисов, а на кухне ведущие угощали Олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Как это было - смотрите в видео.

Данные за 18.08.2021, Overnight 2tsv

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели-Nielsen

Автор: Иван Божко