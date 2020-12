Группа Ferrero, один из лидеров мирового кондитерского рынка, сообщила сегодня о заключении финального соглашения о приобретении компании Eat Natural, производителя высококачественных зерновых батончиков, жареных мюсли и гранолы.

Группа Ferrero намерена сохранить и в дальнейшем последовательно укреплять аутентичность бренда Eat Natural, содействуя развитию дистрибуции, выходу на новые рынки и открытию новых возможностей для развития в этих продуктовых категориях.

В рамках сделки Группа Ferrero получит производственные мощности компании в Холстеде (Великобритания); Ferrero намерена сохранить действующее руководство и сотрудников, работающих на данном предприятии.

«Приобретение Eat Natural — отличное стратегическое решение для Группы Ferrero, поскольку мы продолжаем расширять наше присутствие на мировом рынке в сегменте продуктов здорового питания», — подчеркнул Джованни Ферреро (Giovanni Ferrero), Председатель правления Группы Ferrero. Eat Natural — это семейная компания, которая разделяет наши ценности и, как и мы, проявляет большую заботу о потребителях, окружающей среде и обществе, в котором мы живем и работаем. Я с нетерпением жду возможности приветствовать наших новых коллег в Группе Ferrero».

«Мы рады присоединиться к Группе Ferrero», — подтвердил соучредитель Eat Natural Правин Виджх (Praveen Vijh). «Ferrero — замечательная компания, и для нас большая честь стать частью ее семьи. Нас связывают общие этические ценности, и наши компании стремятся сделать более здоровое питание доступным для всех. Мы так же, как и Ferrero, следуем принципам ответственного отбора ингредиентов, уделяем большое внимание вкусовым характеристикам продуктов и подходам к сторителлингу. Мы с нетерпением ждем начала нового этапа в нашей работе».

Лапо Чивилетти, Генеральный директор Группы Ferrero отметил: «Благодаря этой сделке наша компания расширит свое портфолио ассортиментом популярных натуральных продуктов, занимающих прочные позиции на рынке в сегменте здорового питания. Это позволит нам обеспечить наше присутствие в данном сегменте, следуя современным тенденциям и меняющимся предпочтениям потребителей. Мы с большим нетерпением ждем начала сотрудничества с командой Eat Natural, чтобы дальше уже вместе развивать бизнес».

Завершение сделки, осуществляемой в соответствии с обычными процедурами и согласованиями с регулирующими органами, ожидается в ближайшие месяцы.

Юридическим и финансовым консультантом Ferrero в данной сделке выступила компания Davis Polk & Wardwell LLP.

О компании Ferrero

В 2021 году Группа Ferrero отметит свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба (регион Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров на мирового рынке упакованных кондитерских продуктов с консолидированным оборотом 11,4 млрд евро, имеет 31 производственное предприятие по всему миру. Более 35 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы в 55 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.

20 октября 2020 года Группа Ferrero, мировой лидер на рынке сладких упакованных продуктов, опубликовала 11-й отчет об устойчивом развитии (11th Sustainability Report) как подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого развития - Care for the Better. В отчете Ferrero представлены новые амбициозные цели по сокращению углеродного следа к 2030 году, а также обзор целей и достижений компании в области устойчивого развития.

20 января 2020 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал рейтинг игроков индустрии пальмового масла за 2020 год WWF - International Palm Oil Scorecard 2020, в котором Группа Ferrero занимает 1-е место среди 173 транснациональных компаний. По оценке WWF, Ferrero стала лидером среди крупнейших мировых компаний розничной торговли, производителей потребительских товаров и предприятий пищевой отрасли. Особую ценность представляют усилия Ferrero по борьбе против вырубки тропических лесов, а также прозрачность ее цепочки поставок.

Уже почти двадцать пять лет деятельность компании прочно связана с Россией. На российский рынок Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла все ступени развития от небольшого представительства до крупной компании с развитой дистрибьюторской сетью и собственным производством во Владимирской области. В настоящий момент на российском рынке представлены все основные бренды Ferrero.

О компании Eat Natural

Компания Eat Natural была основана 23 года назад двумя друзьями Притом Гревалем и Правином Виджхом и со временем стала известным производителем продуктов для здорового питания.

В своих продуктах компания никогда не использовала консервантов или ингредиентов, за исключением тех, которые обычно используются в домашнем хозяйстве. Продукцию по-прежнему делают традиционным способом, небольшими партиями и в основном вручную.

Сегодня в Makery (в «лаборатории») в Холстеде (графство Эссекс, Великобритания) работает более 300 человек, которые производят фруктово-ореховые и зерновые батончики. Eat Natural — ведущий бренд в Великобритании, который представлен во всех крупных британских супермаркетах, магазинах здорового питания, магазинчиках у дома и на АЗС.

Оригинальная идея Eat Natural остается неизменной и по сей день: вкусные и полезные продукты, сделанные вручную.

Автор: УНИАН