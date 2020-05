Группа Ferrero сообщает о реализации своих обязательств по упаковке 2025

В рамках своего обязательства - к 2025 году перейти на 100% упаковку, пригодную для переработки, повторного использования или компостирования (см. ссылку itscommitmenttomakeallpackaging 100% reusable, recyclableorcompostableby 2025), - Группа Ferrero будет регулярно информировать о своих действиях по его реализации. Сегодня в своем первом сообщении Ferrero объявляет о новациях в упаковке для Kinder Joy, об исследованиях Группы, направленных на поиск химических способов переработки, а также о партнерстве в проектах по разработке общих принципов экодизайна упаковки.

Для достижения этого важного обязательства по упаковке компания Ferrero привлечет все свои структуры, а также поставщиков и партнеров. Инвестиции в НИОКР и Открытые инновации, а также совместная работа с партнерами позволят Ferrero реализовать стратегию по отказу от излишней пластиковой упаковки без ущерба для качества и свежести продуктов.

Внедрение пригодной для переработки ложки в упаковке Kinder Joy

Новая ложка изготовлена из высококачественной первичной бумаги из сертифицированных экоустойчивых источников; проект был разработан на основе инновационных дизайнерских идей научно-исследовательской команды Ferrero и реализован в сотрудничестве со специально отобранными поставщиками. Сверхзвуковая технология герметизации позволяет запечатать бумажную ложку в пластиковую пленку без использования каких-либо дополнительных веществ или добавок.

Помимо того, что новая ложка для упаковки Kinder Joy получила сертификаты безопасности от независимых экспертов и прошла тесты на пригодность к переработке, она также хорошо зарекомендовала себя в потребительских исследованиях, получив одобрение родителей и детей, которые нашли ее удобной в использовании1. Новая ложка для Kinder Joy будет поэтапно внедрена во всех странах ЕС в начале 2021 года, а в глобальном масштабе - начиная с 2022 года.

Введение бумажной ложки для Kinder Joy обеспечит примерно 45%-ное сокращение углеродного следа с последующим сокращением использования пластика более чем на 1500 тонн в год по сравнению с нынешней упаковкой.

Наш неизменный подход к инновациям

Компания Ferrero последовательно внедряет инновации, направленные на повышение устойчивости своей упаковки. В соответствии с этим подходом, в сотрудничестве с проектом Reciplast и поставщиками, Ferrero изучает возможности развития химической переработки отходов.

Химическая переработка может помочь в случае с некоторыми сложными структурами, используемыми в пластиковой упаковке, где механическая переработка невозможна. Это также увеличивает доступность «чистого» переработанного пластика, который может быть повторно использован в пищевой упаковке. Исследуя возможности химической переработки отходов, компания Ferrero рассматривает новые потенциальные решения, которые сегодня еще недоступны в промышленных масштабах.

Партнерство с целью разработки общих руководящих принципов экодизайна

Чтобы обеспечить переработку всех компонентов упаковки, дизайнеры должны выбрать и скомпоновать материалы таким образом, чтобы конечная упаковка могла быть успешно утилизирована, собрана, отсортирована и полностью переработана.

Для достижения этой важной цели компания Ferrero сотрудничает с различными заинтересованными сторонами, включая CEFLEX и RecyClass. Главной задачей такого партнерства является разработка общих принципов экодизайна, которые будут едиными для всей отрасли.

CEFLEX - это сотрудничество компаний и ассоциаций ЕС, представляющих собой цепочку создания стоимости гибкой упаковки. Это партнерство будет сосредоточено на разработке и применении руководящих принципов проектирования как самой гибкой упаковки, так и инфраструктуры для сбора, сортировки и переработки отходов.

RecyClass - это инициатива компании Plastics Recyclers Europe, направленная на то, чтобы помочь цепочке создания стоимости пластика найти правильный подход для переработки упаковочных материалов. Посредством такого партнерства RecyClass предоставляет инструмент оценки пригодности пластика для переработки; такой подход призван способствовать выявлению потенциальных проблем и сфер улучшения, касающихся срока службы упаковки, - с целью повышения ее пригодности для переработки.

"В октябре 2019 года компания Ferrero взяла на себя серьезное обязательство в отношении более устойчивой упаковки в рамках нового глобального обязательства по безотходной экономики пластика с Фондом Эллен Макартур (см. ссылку TheNewPlasticsEconomyGlobalCommitmentwiththeEllenMacArthurFoundation). Наши последние инициативы, включая 100% перерабатываемую ложку для упаковки Kinder Joy, исследования Группы, направленные на поиск химических способов переработки упаковки, а также сотрудничество с другими заинтересованными сторонами в разработке руководящих принципов экодизайна, - все это важные шаги на нашем пути к достижению поставленной цели. Мы надеемся, что уже скоро сможем сообщить вам о новых достижениях, поскольку настроены на максимально быстрый переход к циркулярной экономике", - подчеркнул Фабио Мора, директор по упаковке Группы Ferrero.

Группа Ferrero продолжит информировать о достигнутых результатах в рамках своего нового обязательства - к 2025 году перейти на 100% упаковку, пригодную для переработки, повторного использования или компостирования.

О наших партнерах:

Инициатива Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX) - это сотрудничество более 140 европейских компаний, ассоциаций и организаций, представляющих собой цепочку создания стоимости гибкой упаковки. CEFLEX действует на всей территории ЕС, разрабатывая и продвигая лучше системные решения, повышая производительность гибкой упаковки в условиях циркулярной экономики. Более подробную информацию об этой инициативе и полный список участников партнерства можно найти по адресу www.ceflex.eu

RecyClass - это инициатива ассоциации Plastics Recyclers Europe, направленная на то, чтобы помочь цепочке создания стоимости пластика найти правильный способ для дизайна упаковки, с целью повышения ее пригодности для переработки. https://recyclass.eu/recyclass/

Reciplast - это проект, финансируемый совместно ЕС и регионом Пьемонт; он направлен на повышение экоустойчивости автомобильных и упаковочных пластиковых комплектующих путем разработки решений по разделению, рециркуляции и валоризации использованных материалов, а также промышленных отходов, которые все еще представляют собой критическую проблему с точки зрения их пригодности для переработки и повторного использования. https://www.reciplast.it/