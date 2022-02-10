Группа Ferrero, во главе которой стоят председатель правления Джованни Ферреро и генеральный директор Лапо Чивилетти, завершила финансовый год с консолидированным оборотом в 12,7 млрд евро, что показывает рост на 3,4% по сравнению с предыдущим отчетным периодом (12,3 млрд евро).

По состоянию на 31 августа 2021 года Ferrero International S. A. включает в себя 107 компаний и 32 производственных предприятия. Продукция Ferrero реализуется более чем в 170 странах мира — напрямую или через дистрибуторов. Средняя численность персонала Группы в 2020/2021 финансовом году составила 34 374 человека, что превышает показатель 2019/2020 года (34 121 человек). В штате компании числится 38 767 сотрудников (годом ранее, на 31 августа 2020 года, численность персонала составляла 37 122 сотрудника).

Группа Ferrero успешно адаптировалась к серьезным вызовам, связанным с пандемией Covid-19. Уделяя приоритетное внимание вопросам здоровья и безопасности потребителей и сотрудников, Ferrero продемонстрировала гибкость и устойчивость, обеспечила непрерывность производственной деятельности и бесперебойную доставку своей продукции.

Группа Ferrero добилась увеличения объема продаж готовой продукции. Среди важных достижений года:

рост объема продаж на отдельных рынках, включая Францию, Германию и Китай, а также консолидация рыночных долей в большинстве регионов;

рост глобальных брендов, таких как Ferrero Rocher®, Kinder Bueno®, Kinder Joy® и Kinder Chocolate®;

запуск новых продуктов, включая мороженое Ferrero Rocher® и Raffaello®.

В течение 2020/2021 финансового года Группа Ferrero приобрела 100% акционерного капитала Eat Natural, британского производителя высококачественных зерновых батончиков, жареных мюсли и гранолы, с целью расширения ассортимента продуктов в портфолио Ferrero.

Группа Ferrero также завершила работу по ряду ключевых инициатив в области инвестиций в глобальные бренды, развитие собственных научно-исследовательских проектов, расширение производства. В рамках своей стратегии технологического развития Группа продолжила инвестировать в производственные мощности. Общий объем капиталовложений в этой сфере составил 839 млн евро. Значительная часть от общего объема капиталовложений пришлась на собственные производственные площадки и оборудование (757 млн евро) в Италии, Германии, США и Польше.

Эти инвестиции подтверждают неизменный подход Группы, направленный на дальнейшее повышение качества, свежести и безопасности ее продукции, а также повышение конкурентоспособности и минимизацию воздействия на окружающую среду, что является приоритетом для Группы Ferrero.