"Вопли Видоплясова" во главе с Олегом Скрипкой были одними из хедлайнеров первого дня фестиваля Atlas Weekend.

Группа "Вопли Видоплясова" отыграла драйвовый лайв на Atlas Weekend, а также развеяла интригу по поводу празднования своего 35-летнего юбилея.

«Вопли Видоплясова» во главе с Олегом Скрипкой были одними из хедлайнеров первого дня фестиваля Atlas Weekend — по традиции, самого массового, если говорить о количестве посетителей. Музыканты вжарили настолько мощный мегамикс со своими хитами, что ни у кого не должно остаться сомнений по поводу того, кто является самыми крутыми и самыми оригинальными рокерами Украины. Во время и после их выступления страница коллектива в Instagram буквально взорвалась многочисленными отметками с фанатскими видео.

Читайте такжеПотап и Позитив крепко поцеловались в губы после каминг-аута Melovin (видео)Судя по реакциям (в том числе в соцсетях), публика соскучилась, во-первых, по живым концертам, а во-вторых, по первоначальной энергетике рок-н-ролла, которую излучали «Вопли Видоплясова». Скрипка, как настоящий рок-фронтмен, зажигал аудиторию между песнями, а больше всего его поведение привлекло внимание молодежи, которая стянулась как можно ближе к сцене.

Прямо во время выступления, изрядно разогрев толпу, Олег Скрипка сделал сюрприз и наконец объявил, где и как «ВВ» планируют праздновать свой большой 35-й День рождения. Грандиозный и единственный в Киеве - концерт состоится 26 ноября 2021 года в Дворце Спорта. Туда приглашены все, ведь такой юбилей оригинального группы, который никогда не вписывался в мейнстрим, но благодаря народной любви сам сделался мейнстримом — это общий праздник для всех украинцев.

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Автор: Ольга Броскова