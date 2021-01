В соответствии со своим Кодексом поставщика Группа Ferrero опубликовала Хартию по лесным орехам. Документ излагает корпоративные обязательства и требования, основанные на выбранных компанией приоритетах по трем направлениям: права человека и социальные практики, охрана окружающей среды и устойчивое развитие, а также прозрачность цепочки поставок. Этот документ отражает намерение Ferrero стать драйвером сектора лесных орехов, создающего ценность для всех.

Ferrero, в сотрудничестве с некоммерческой организацией Earthworm Foundation, системно работает над улучшением цепочек создания стоимости и развитием ответственных практик в цепочке поставок лесного ореха. Это сотрудничество, заложенное в основе Хартии, также включает в себя анализ конкретных проблем в секторе лесных орехов и выработку подходов для их решения. Оно осуществляется в партнерстве с нашими поставщиками и другими стейкхолдерами, с целью развития устойчивой и этичной цепочки создания стоимости.

Проблемы в секторе лесных орехов сложны и в некоторых странах имеют глубокие корни. Эти проблемы связаны с необходимостью улучшения условий труда занятых в отрасли работников, - в целях решения социальных проблем, включая проблему использования детского труда. Наше видение устойчивого развития сектора лесных орехов, изложенное в данной Хартии, предполагает процветание фермерских хозяйств, уважение прав трудящихся и детей, а также экологические ценности - заботу об окружающей среде посредством внедрения регенеративных сельскохозяйственных практик.

Положения Хартии распространяются на всех поставщиков лесного ореха Ferrero; они основаны на необходимости соблюдения нашей собственной политики, которой должны придерживаться все поставщики Ferrero, а также на убежденности компании в том, что недостаточно просто соблюдать положения Хартии; важно определить для себя конкретные обязательства в связи с выбранными приоритетами и инициативы для решения сложных задач. Хартия будет реализовываться по трем направлениям, в основе которых комплексная проверка всех поставщиков компании:

Права человека и социальные практики – данное обязательство нацелено на обеспечение счастливого детства и защиту детей на всех территориях, где произрастает используемый нами лесной орех, а также на улучшение условий жизни общин и их большей устойчивости. Для Ferrerо защита детей означает предотвращение и полное искоренение детского труда на протяжении всей цепочки создания стоимости, благодаря многостороннему подходу. Ferrero твёрдо придерживается убеждения, что каждый ребенок должен быть защищен в своем праве расти в безопасной окружающей среде, получая образование и полноценное развитие.

Охрана окружающей среды и устойчивое развитие – мы нацелены на применение принципов регенеративного сельского хозяйства на наших собственных агрофермах и поддерживаем принятие этих принципов сельскохозяйственным сообществом на отдельных территориях в странах, поставляющих нам сырье.

– мы нацелены на применение принципов регенеративного сельского хозяйства на наших собственных агрофермах и поддерживаем принятие этих принципов сельскохозяйственным сообществом на отдельных территориях в странах, поставляющих нам сырье. Прозрачность поставщиков - мы стремимся к достижению полной прослеживаемости наших лесных орехов до уровня фермы.

Мы будем делиться информацией о своих достижениях и проблемах, с которыми мы сталкиваемся на этом пути, публикуя ежегодные планы действий и обновленный статус положений нашей Хартии. Ключевая роль в реализации этого документа отведена программе устойчивого развития Ferrero Farming Values (FFV) по лесным орехам.

“Мы рады сотрудничать с компанией Ferrero с целью добиться прочных изменений в цепочке поставок лесных орехов. Ferrero признает, что для решения этих проблем необходим целостный и долгосрочный подход. Мы с нетерпением ждем совместной работы с Ferrero в рамках реализации обязательств по поставкам лесных орехов”, - говорит Борис Сарабер, директор по производству Earthworm Foundation.

“Лесной орех - это основной ингредиент продуктов Ferrero. Благодаря нашей программе Ferrero Farming Values и коллективному взаимодействию мы вносим свой вклад в развитие устойчивой цепочки создания стоимости. Цель нашей новой Хартии состоит в том, чтобы, осуществляя эту работу, стать драйвером сектора лесных орехов, который создает ценность для всех. Неизменно следуя принципам прозрачности, мы будем регулярно информировать вас о достигнутом прогрессе в нашей работе”, - говорит Марко Гонсалвес, Ferrero Chief Procurement & Hazelnut Company Officer.

Подробнее по ссылке: Learn more about our Ferrero Hazelnut Charter

Автор: УНИАН