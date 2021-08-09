Астрологи уверены, что по знаку Зодиака можно определить свою родственную душу. Поэтому если вы скучаете в одиночестве и вам очень хочется упасть на любимое плечо, скорее узнавайте какой знак Зодиака идеально вам подходит.
Овен и Рыбы
Овны по своей натуре достаточно упертые, поэтому для них идеальной парой будут мечтательные Рыбы, которые умеют сглаживать острые углы. Это тот случай, когда противоположности притягиваются.
Телец и Рак
Эти два знака Зодиака очень похожи друг на друга. Им вместе интересно проводить время как дома, так и вне его. Вместе они могут создать для себя комфортную жизнь.
Близнец и Весы
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Оба любят приключения и с радостью бегут им навстречу. Также они любят тратить деньги и получать от этого удовольствие. Но иногда у них могут возникать конфликты на финансовой почве, так как деньги имеют свойство заканчиваться, а эти люди к такому не готовы.
Стрелец и Лев
И Стрелец, и Лев достаточно уверены в себе, поэтому идеально друг другу подходят. Они всегда будут повышать ценность друг друга, поддерживать статус партнера и позволять проявится каждому из их пары.
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