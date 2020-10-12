Да-да, вам не показалось – все это именно так, поскольку тяжелая ежедневная реальность, постоянные хлопы, решение бытовых и других проблем оставляет полноценное наслаждение под большим знаком вопроса. Особенно остро проявляется ситуация, когда речь идет о людях, которые в отношениях годами, десятилетиями. Если в начале знакомства и привыкания романтика бушует везде, то со временем она утихает, ее съедают различные трудности, привычные моменты, сложный распорядок.

Поддерживать сложнее, чем строить! Это вам скажет муж и жена, которые прожили долгое время в отношениях. Если в начале переполняет чувство влюбленности, но в дальнейшем о чувственном, страстном и запоминающимся сексе речь практически не идет. С годами краски становятся тусклыми, а отношения превращаются в обыденность, необходимость, одним словом, «долг».

Одной из причин такого пассивного и обывательского отношения можно назвать тот факт, что вы уже познакомились, узнали друг друга в постели и больше стремиться нет к чему. Однообразие не нравится никому, все от него устали и для решения ситуации стоит искать новые открытия, проводить эксперименты.

Важная миссия секс-шопа «Тет-а-тет»

Магазин точно знает, как внести яркие акценты в привычную жизнь, разнообразить ее, сделать многогранной и запоминающейся, тем более, что вы знаете и помните – она такой может быть. Секс шоп Тет-а-Тет берет на себя важную миссию – показать, какие бывают девайсы для интимной близости, на что они способны и какое удовольствие могут подарить. Благодаря многим из них можно не просто получать удовольствие, но еще дарить его, создавая гармонию, упрощая решение интимных вопросов, открывая новые горизонты блаженного удовольствия.

Игры по-взрослому: 3 причины сказать им «Да!»

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4. Быстрая и конфиденциальная доставка товара по всей стране.

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Автор: УНИАН