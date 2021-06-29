Совсем скоро наступит второй месяц лета, а значит самое время узнать, каким знакам Зодиака повезет, когда июль вступит в свои права.
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Весам Вселенная поможет в переговорах и в заключении сделок. Вас ждет финансовый успех, но только в том случае, если вы приложите усилия. Кроме того, июль - благоприятный период для шопинга. Ваши покупки будут удачными и прослужат долго.
Скорпион
Скорпионам можно смело заводить новые знакомства и начинать новые дела. Ваша интуиция подскажет вам, как действовать, чтобы достичь новых высот. Многие новые или уже начатые дела пойдут в гору. Люди данного Знака смогут преодолеть любые препятствия на пути.
Водолей
Июль - время любви для Водолеев. Одинокие Водолеи смогут встретить свою вторую половинку, а несвободные - укрепить отношения. В делах и в работе стоит полагаться лишь на себя и на свой богатый опыт.
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