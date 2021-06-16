Билык ответила на вопрос фанов / instagram.com/bilyk_iryna
Украинская певица Ирина Билык решила подать на развод со своим пятым мужем продюсером, фотографом, режиссером Асланом Ахмадовым.
После такой новости фанаты певицы решили разузнать о ее планах на будущее и планирует ли поп-дива снова выходить замуж. Так, в инста-сториз Ирина ответила достаточно лаконично: "Поживем, увидим".
Отметим, что инициатором развода, по словам певицы, была именно она. А все потому что Аслан почти год не приезжал к ней и их сыну от суррогатной матери Табризу. При этом Билык отметила, что они любят друг друга.
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