Установка памятников на могилы давно уже стала не просто модой, а и практичной необходимостью. Деревянные кресты, устанавливаемые в день похорон, не могут стоять долго, потому что дерево очень подвержено влиянию окружающей среды. Даже если крест правильно обработан необходимой краской и лаком, то со временем дерево начинает расслаиваться и гнить, а лак и краска - облазить.

Памятники же напротив, не подвержены никакому природному воздействию. Они долговечны и не требуют особого ухода. Памятник необходимо только протирать от пыли.

Далее мы рассмотрим на что нужно обратить внимание при выборе памятника и где заказать гранитные памятники в Харькове.

Что необходимо учесть при выборе памятника?

Каким бы тяжелым, с эмоциональной точки зрения, не был процесс подбора памятника, этот этап необходимо пройти для того, чтобы увековечить память и проявить свою любовь к родному или близкому ушедшему человеку.

На этапе выбора гранитного памятника необходимо учитывать несколько важных пунктов:

Для чьей могилы предназначен памятник (женской, мужской, для пары и т.д.).

Отталкиваясь от этой информации менеджеры мастерской по изготовлению гранитных памятников в Харькове подберут наиболее подходящий вариант по форме, цвету и оформлению стелы.

А также предложат варианты декора как самого памятника, так и всего места захоронения: лавки, столы, вазы, оградки и т.д.

Художественное оформление памятника:

Расположение портрета и техника его нанесения на стеле (портрет может быть нанесен непосредственно на гранитную плиту, стеклянную или эмалированную табличку);

Подбор шрифтов для нанесения ФИО, дат жизни или посланий к усопшему;

Цветовое оформление памятника. Гранитные памятники могут быть выполнены как из черного гранита, так и из красного, зеленого, черно-белого и т.д. Также возможна комбинация цветов гранита;

Форма памятника. Профессиональные мастерские могут предложить множество различных вариантов форм как самих стел, так и цветников;

Дополнительное украшение памятника: нанесение изображения, инкрустация или высечение барельефа на стеле, подставке, цветнике или других похоронных элементах.

Вид памятника.

Памятники бывают различными не только по дизайну, но и по количеству могил, над которыми можно установить сооружение. Гранитные памятники разделяются на:

Одинарные;

Двойные;

Мемориальные комплексы.

Также при желании можно заказать мемориальный комплекс в авторском исполнении. Такие комплексы, как правило, всецело изготавливаются вручную. Прежде чем приступить к созданию такого мемориала, профессиональный дизайнер мастерской по изготовлению гранитных памятников в Харькове, предоставит заказчику 3Д-визуализацию.

Заказать качественные гранитные памятники в Харькове

Компания "Аргест Стоун" - профессиональная мастерская по изготовлению мраморных и гранитных памятников в Харькове. "Аргест Стоун" занимается не только производством памятником, но и добычей гранита для них.

В каталоге компании представлено большое количество разнообразных одинарных и двойных памятников, а также мемориальных комплексов. Приобрести гранитные памятники в Харькове от "Аргест Стоун" можно на сайте или в одном из 11-ти магазинов компании по городу и области.

Автор: Григорий Бондарь