Даже в самых незначительных вещах нередко скрыт тайный смысл.

Многие суеверные люди верят, что всё в нашей жизни имеет смысл и является знаком судьбы. Такая вера подкреплена многолетними наблюдениями и приметами. УНИАН расскажет, к чему чешется правая грудь в разные дни недели, и что это предвещает в личной жизни.

К чему чешется правая грудь – общее значение

Краткое желание почесать правую грудь означает, что ваш близкий человек скучает по вам и думает о вас. А вот продолжительный зуд предупреждает: ваш партнер всерьез заинтересовался другим человеком. Если зуд возникает несколько раз за день – ваша половинка может быть вам не верна.

Свободным людям зуд намекает, что рядом есть человек, которого вы интересуете, но он не решается показать свои чувства. По старым верованиям, если у незамужней девушки чешется правая грудь – она нравится светловолосому парню, а если левая – темноволосому.

Читайте такжеАстрологи назвали самые завистливые знаки ЗодиакаУ мужчин правая грудь чешется к появлению надежного партнера для бизнеса. Семейным мужчинам это событие предвещает удачную командировку или поездку на отдых с родными.

Приметы по дням недели

Зуд в правой груди в понедельник означает, что скоро будет перемена погода. Чем сильнее зуд, тем больше изменится погода.

означает, что скоро будет перемена погода. Чем сильнее зуд, тем больше изменится погода. Вторник : скорая болезнь или знакомство с хорошим мужчиной для незамужних девушек.

: скорая болезнь или знакомство с хорошим мужчиной для незамужних девушек. Среда : к вам придут неожиданные гости, но визит будет приятным.

: к вам придут неожиданные гости, но визит будет приятным. Четверг : мелкие бытовые проблемы или семейные разборки для женатых.

: мелкие бытовые проблемы или семейные разборки для женатых. Пятница : неожиданная встреча, свидание или прогулка. Мужчинам зуд обещает финансовые успехи.

: неожиданная встреча, свидание или прогулка. Мужчинам зуд обещает финансовые успехи. Суббота : неожиданные повороты судьбы. Они могут быть как приятными, так и сложными.

: неожиданные повороты судьбы. Они могут быть как приятными, так и сложными. Воскресенье : среди ваших близких есть человек, который завидует вам и желает плохого. Зуд до обеда означает, что завистник среди коллег, а после обеда – среди друзей. Если грудь чешется ночью, такого человека нужно искать в семье.

Как избежать неприятностей

Если зуд в правой груди несет дурные вести, можно избежать неприятных последствий. Для этого нужно придерживаться некоторых правил.

Никому не рассказывайте о зуде. Не пользуйтесь белым полотенцем. Не позволяйте никому садиться на вашу кровать. Не смотрите в зеркало вместе с партнером.

Чешется правая грудь – мнение врачей

Зуд в правой груди может быть признаком заболевания молочной железы. Если зуд сопровождается болью, сыпью, выделениями из груди или покраснением – стоит обратиться к врачу и сделать рентген. У женщин грудь может чесаться во время менструации или беременности.

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Автор: Екатерина Пулатова