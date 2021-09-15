Мрачная картина кладбища или разговор с покойником - сон, который нельзя назвать приятным

Люди очень часто говорят вслух о том, что во сне к ним приходят покойники, или они видят смерть кого-то из близких. УНИАН разобрался, что это значит и предлагает несколько самых популярных трактовок такого сновидения.

Ранее мы рассказывали, к чему снится паук.

Сонник Нострадамуса

Предсказатель мыслил широко - говорил, что обилие свежих могил на кладбище и множество посетителей сулят глобальные катастрофы. Прогулка по кладбищу означает, что текущие события развернутся по неожиданному сценарию. Если вам снится, что вы читаете имена на могилах - скоро обретете новых друзей.

Сонник Миллера

Один из самых авторитетных сонников утверждает, что образы, связанные с местами упокоения человеческих тел, делятся на две группы: одни сулят серьезные беды, другие - большие радости.

Если вам приснилось, что вы бродите среди могил, постарайтесь вспомнить, в какое время года это произошло:

холодная пора предвещает жизненные трудности, отсутствие поддержки или нежелательный, вынужденный переезд;

теплая - налаживание взаимоотношений с близкими и приятные встречи.

Обращайте внимание и на состояние кладбища. Ухоженная местность укажет вам на то, что любые дела завершатся удачно. Спорные ситуации разрешатся в вашу пользу, болеющие родственники выздоровеют, а финансовое состояние улучшится. Запущенное или заброшенное кладбище означает, что в скором времени вы останетесь одни и будете вынуждены искать поддержку у чужих людей.

Читайте такжеЛунный календарь снов на сентябрь 2021: что означают сновидения в этом месяцеЕсли кладбище приснилось кому-то из влюбленных - пара расстанется, причем, безвозвратно. Молодой мужчина, который видит во сне кладбище, столкнется с большими проблемами и горем, на которое не смогут повлиять даже близкие друзья, несмотря на них преданность.

Вы скоро выходите замуж и вам снятся могилы - будьте осторожны, кому-то из вашей пары грозит опасность. А вот если такой сон увидела женщина, у которой есть дети, переживать не о чем - здоровье членов семьи будет крепким. Покойники, приснившиеся вдове, обещают ей новое замужество.

Сонник Ванги

Болгарская провидица считала, что прогулка по кладбищу снится людям, на которых лежит большая ответственность за жизнь и благополучие других людей. Если во сне вы видите, как кому-то роют могилу - это недобрый знак. Ванга утверждала, что над человеком навис злой рок и ему стоит быть осмотрительнее в реальной жизни.

Сонник Фрейда

Кто бы мог подумать, но Фрейд был уверен, что кладбище - это символ женского начала. Поэтому, если места захоронений снятся девушкам, значит, они испытывают серьезную нехватку внимания и любви. У мужчин такой сон обнажает тайные желания - тягу к противоположному полу и неудовлетворенность своей партнершей.

Эзотерический сонник

Еще один альтернативный вариант толкования сна. В нем указано, что кладбище во сне видят те, кто часто предается ностальгии и не может отпустить прошлое. Если большинство могил свежие, значит, скоро на вас обрушится множество событий, не все из которых будут приятными. Если вы гуляете по кладбищу в одиночестве, значит, решать свои проблемы будете сами, но, к сожалению, безуспешно.

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Автор: Кристина Кащавцева