Для современных людей английский язык — навык must have. Выучить язык есть множество возможностей. Вы можете заниматься в любом удобном месте в любой удобный способ. Выучить английский язык можно как самостоятельно, так и на языковых курсах с преподавателями. У нас на сайте школы Грин Форест, найдете отличные материалы для совершенствования английского. Если вы не уверены, сможете ли осилить программу сами, позанимайтесь несколько дней по разным материалам и попробуйте пройти пробные уроки на курсах. Так вы точно определите, какой вариант ваш. А пока разберем, кому же нужны курсы и как быстро выучить английский язык во взрослом возрасте.

Зачем нужны курсы английского языка

Курсы английского в первую очередь нужны людям, ценящим свое время и деньги. В сжатые сроки студенты языковых курсов могут пройти интенсивную программу, или заниматься по стандартной, выжимая все самое ценное.

Выучить английский без преподавателей возможно, но на это могут уйти годы, много сил и энергии. Реальный результат не всегда будет отвечать ожиданиям.

Особенно важно начинать изучение иностранного с преподавателем в небольших группах. Изучение с нуля требует постоянного контроля, исправления ошибок и постановки правильного произношения. В группе студентов вы с первого дня начнете говорить несложными фразами, наматывая знания, как ком.

Главное преимущество курсов языка — много практики. При самостоятельном изучении вы воспринимаете английский пассивно, можете читать и слушать, а когда дело доходит до разговорного и письма — начинаются проблемы и заминки.

Работа в группе даже с такими же по уровню студентами, намного полезней. Работая в группах или в парах на занятии, вы учитесь воспринимать язык и замечать ошибки. Ведь вам не всегда в жизни будут попадаться люди с идеальным и четким произношением. На английском в мире говорят миллионы людей с разным акцентом, интонацией, скоростью, произношением. На курсах вы научитесь понимать без проблем большинство из них.

Языковые курсы vs репетитор английского

Если ваша самодисциплина желает лучшего, а результат нужен качественный и быстрый, пора начинать искать преподавателя. Вы можете выбрать индивидуальные занятия с репетитором, курсы английского офлайн или дистанционные.

Разберем, в чем же отличие между курсами и репетитором. Языковые школы предлагают обычно разные программы под разные запросы. Занятия проходят в классе или на онлайн-платформах. Группы делятся по уровню и постоянно взаимодействуют. Это дает возможность совмещать разговорный клуб и само занятие с новым материалом. Стоимость занятий в языковых школах обычно ниже, чем у частных преподавателей за счет потока студентов. Преподаватели учатся на разных курсах, сдают экзамены и проходят проверку. С частным репетитором сложнее будет проверить квалификацию. Все время на занятии с преподавателем будет уделено вам, но практики с различными людьми будет мало. Для этого придется поискать дополнительные разговорные клубы.

Автор: Григорий Бондарь