В классическом представлении место для драгоценностей — это красивая шкатулка или небольшой сундучок, в котором лежат кольца, цепочки, кулоны и подвески. Если их много, то от тесного соседства нити бус или браслеты путаются, теряются серьги, тускнеют металл и камни. Чтобы золотые изделия сохранили свой привлекательный вид, придерживайтесь рекомендаций ювелиров.

Правила хранения украшений дома

На первый взгляд, здесь нет ничего сложного, если не носите предмет — кладите в шкатулку. Но от нахождения во влажных или слишком сухих помещениях, в футлярах из неподходящих материалов драгоценность утратит свою красоту. Это станет поводом для разочарования ее обладательницы.

Хранить золото, серебро и бижутерию отдельно

Разные металлы, если их поместить в одну коробку, быстро потускнеют. На золоте могут появиться темные пятна, а на изделиях из мягких материалов — микроцарапины. Золотые цепочки и браслеты в виде нити не должны запутываться. Каждое украшение кладут в отдельный мягкий футляр или секцию в большой шкатулке в расправленном виде. Существуют специальные подставки для браслетов, колец и серег.

Не хранить золотые предметы в ванной

Это комната, как правило, самая влажная и теплая в доме. Такой температурный режим неблагоприятный для украшений из благородного металла. От сырости он разрушается и покрывается пятнами. Также в ванной можно случайно обронить кольцо или кулон в сливное отверстие. Для хранения украшений подойдут прохладные, сухие помещения, в которых на золотые предметы не попадает прямой солнечный свет, хлорированная вода и соль.

Выбираем правильную шкатулку

Коробка для хранения ювелирных украшений выполнена из материалов, которые пропускают воздух. Она должна быть:

с твердым каркасом, который не деформируется во время переноски;

отделана внутри мягкой обивкой из бархата или хлопка;

с секциями для разных видов золотых предметов.

Можно хранить каждое изделие в отдельном футляре, который предоставил магазин ювелирных изделий КЮЗ https://kuz.ua/ при покупке. Под серьги и браслеты используют деревянные подставки.

Не подходят для золота картонные упаковки. Этот материал содержит серу, от которой на предметах появляются пятна. В полиэтиленовых пакетах ювелирка не дышит и быстро потускнеет.

Чистка украшений перед хранением

Кожное сало и пыль — враги красоты золотых изделий. От грязи и окисления со временем выступают пятна. Перед тем как убрать в шкатулку кольцо, брошку или цепочку на хранение больше двух недель, их очищают мягкой тканью. Загрязнения удаляют мыльным раствором и мягкой зубной щеткой. Мокрый предмет просушивают, а потом кладут в шкатулку. Химические моющие вещества могут повредить золотые кольца, серьги, цепочки, поэтому их не используют для чистки изделий.

Качество — гарантия сохранности

От добротности ювелирных изделий зависит то, как долго они будут оставаться блестящими и красивыми. Золотые украшения от КЮЗ сделаны с использованием многолетнего опыта и современных технологий. Коллекции соответствуют потребностям покупателей и тенденциям ювелирной моды. Приобретая кольцо или подвеску, клиент становится не просто обладателем красивой вещи, а, вероятно, и фамильной реликвии. Эстетику предмета оценят его наследники. Киевский Ювелирный Завод приглашает посетить фирменные магазины или сделать заказ украшений онлайн.

Автор: Иван Бойко