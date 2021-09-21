Отправляя посылку по почте, важно убедиться, что она доставлена адресату. Новая почта предлагает несколько способов узнать местоположение посылки и время доставки. Сделать это можно как с телефона, так и с помощью компьютера.
Как отследить посылку Новой почты на сайте
Установить местоположение и время прибытия посылки можно на сайте Новой почты. Для этого нужно ввести номер накладной (состоит из 11 или 13 цифр) в окошко "Номер посылки". После этого вы увидите подробную информацию о вашем отправлении.
Как отследить посылку Новой почты по телефону
Отследить посылку также можно с помощью смартфона. Для этого нужно установить приложение Новой почты из AppStote или Google Play. Затем в приложении нужно указать номер телефона и зарегистрироваться. В пункте "Мои отправления" отобразятся все отправленные и принятые посылки. Здесь вы можете просмотреть детальную информацию о каждой посылке.
Как отследить посылку Новой почты через СМС
Если у вас нет доступа в интернет – узнать местоположение можно с помощью СМС. Однако этот способ платный. Для этого нужно отправить СМС с номером накладной на номер 4404. После этого в ответном СМС придет информация о местоположении посылки.
Как отследить посылку Новой почты в отделении
Узнать местоположение своей посылки можно также в любом отделении Новой почты. Для этого нужно назвать сотруднику отделения последние 4 цифры накладной. А если вы не знаете номер накладной – можно назвать свой номер телефона.
Также отследить отправление можно на горячей линии Новой почты по бесплатному телефону 0 800 500 609. Будьте готовы назвать указанные в посылке контактные данные (ваши и получателя).
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