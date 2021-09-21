Отследить посылку Новой почты можно по телефону, мобильному приложению или на сайте компании.

Отправляя посылку по почте, важно убедиться, что она доставлена адресату. Новая почта предлагает несколько способов узнать местоположение посылки и время доставки. Сделать это можно как с телефона, так и с помощью компьютера.

Как отследить посылку Новой почты на сайте

Установить местоположение и время прибытия посылки можно на сайте Новой почты. Для этого нужно ввести номер накладной (состоит из 11 или 13 цифр) в окошко "Номер посылки". После этого вы увидите подробную информацию о вашем отправлении.

Как отследить посылку Новой почты по телефону

Отследить посылку также можно с помощью смартфона. Для этого нужно установить приложение Новой почты из AppStote или Google Play. Затем в приложении нужно указать номер телефона и зарегистрироваться. В пункте "Мои отправления" отобразятся все отправленные и принятые посылки. Здесь вы можете просмотреть детальную информацию о каждой посылке.

Как отследить посылку Новой почты через СМС

Если у вас нет доступа в интернет – узнать местоположение можно с помощью СМС. Однако этот способ платный. Для этого нужно отправить СМС с номером накладной на номер 4404. После этого в ответном СМС придет информация о местоположении посылки.

Как отследить посылку Новой почты в отделении

Узнать местоположение своей посылки можно также в любом отделении Новой почты. Для этого нужно назвать сотруднику отделения последние 4 цифры накладной. А если вы не знаете номер накладной – можно назвать свой номер телефона.

Также отследить отправление можно на горячей линии Новой почты по бесплатному телефону 0 800 500 609. Будьте готовы назвать указанные в посылке контактные данные (ваши и получателя).

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Автор: Екатерина Пулатова