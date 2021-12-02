Как отстирать кухонные полотенца с растительным маслом или с помощью других средств - читайте на УНИАН.

Многие хозяйки жалуются, что кухня, сколько ни убирай, всё равно быстро загрязняется. Это и не удивительно - капли жира, пыль или въевшаяся грязь не добавляют лоска предметам быта. УНИАН расскажет, как отбелить кухонные полотенца содой или чем-то другим и пользоваться ими с удовольствием.

В чем замочить кухонные полотенца от запаха

Следует понимать, что замачивание - это не полноценная стирка, а лишь подготовительный процесс. Он необходим, если на ваших полотенцах "красуются" старые пятна.

Всего существует 4 надежных способа замачивания:

Стиральный порошок (использовать только для белых полотенец, чтобы цветные не потеряли узор. На 1 л воды примерно 20 гр порошка и 100 гр соли).

Отбеливатель (изучите информацию на ярлыке, чтобы убедиться в безопасности такого метода. Добавляйте отбеливатель по инструкции на упаковке).

Соленая вода (помогает, если полотенца испачканы в кофе или томатной пасте. На 1 л воды нужно всыпать 100 гр поваренной соли).

Моющее средство (идеальный вариант, если больше ничего нет. В тазик с водой и полотенцами налейте 1 ч.л средства для мытья посуды).

Вне зависимости от того, какой способ вы для себя выбираете, замачивать полотенца нужно минимум на 1 час. Если пятна пустили корни в структуру ткани, то лучше оставить емкость с раствором на ночь.

Как отстирать кухонные полотенца и избавиться от запаха

После замачивания или вместо него можно приступать к самому процессу стирки. Для этого предлагаем 8 действенных методов, с помощью которых точно получится избавиться от надоедливых пятен.

Ленивая стирка кухонных полотенец в растворе соли

Удобный способ, который помогает отстирать пятна кофе, красного вина, томатной пасты или сока. Что особенно актуально при наличии детей в доме. Для того, чтобы получить эффективный солевой раствор, нужно смешать 5 столовых ложек соли и 5 литров воды. Оставьте полотенца в емкости с солью на 1 час, затем постирайте в машинке или вручную.

Читайте такжеКак помыть микроволновку: 5 вариантов кристальной чистотыХозяйственное мыло также хорошо справляется с пятнами. Не жалея ценного ингредиента, натрите полотенце мылом. Положите его в целлофановый пакет и уберите в холодильник на ночь. Утром можете стирать так, как вам удобно.

Как отстирать кухонные полотенца с растительным маслом

Возможно, метод слегка необычный, но поверьте, жир отлично устраняет нежелательные узоры, наличие которых не было предусмотрено производителем. Смешайте растительное масло с моющим средством в пропорции 1:1. Залейте смесью полотенца, а потом добавьте горячую воду так, чтобы она покрывала ткань. Оставьте таз на 10 часов, придавив полотенца чем-нибудь тяжелым. По истечение времени стирайте, как обычно.

Стирка кухонных полотенец с уксусом

Еще один популярный способ, которым часто пользуются хозяйки. Уксус хорошо справляется и с пятнами от еды, и с плесенью. Можно добавить его во время стирки в машинке, тогда просто влейте в отсек для кондиционера 0.5 стакана 9% уксуса и насыпьте порошок. В случае, если вам нужно предварительно замочить полотенца, смешайте 5% уксус с водой в пропорции 1:1 на пару часов, затем прополощите и высушите.

Как отстирать кухонные полотенца с горчицей

Горчица - полезный ингредиент для того, чтобы не только отстирать, но и продезинфицировать полотенца. Лучше всего такой метод подходит для белых полотенец. Возьмите несколько столовых ложек горчицы и разбавьте их кипятком так, чтобы получилась масса, напоминающая густую сметану. Намочите полотенце, нанесите смесь, оставьте на 7-8 часов, затем постирайте.

Чем замочить кухонные полотенца - лимонная кислота и перекись

Стирать полотенца в лимонной кислоте можно, если вам нужно удалить пятна от помидоров или свеклы. Натрите ткань хозяйственным мылом, прополощите, засыпьте лимонной кислотой, оставьте на 10 минут, затем постирайте вручную. Та же история с перекисью - отлично помогает при старых пятнах, о которых вы забыли. Грязный участок на сухом полотенце залейте перекисью и подождите полчаса. Затем тщательно прополоскайте.

Как постирать полотенца, чтобы убрать запах - метод с марганцовкой

Марганец выступает, как нейтрализатор неприятного аромата. Необходимо замочить полотенца в теплой воде, предварительно добавив 1 ч.л марганцовки. Если хотите действовать наверняка - намыльте ткань мылом. Оставьте полотенце на 30-60 минут, затем постирайте вручную.

Кстати, марганец подходит и для отбеливания. Вам нужно лишь взять емкость с горячей водой, опустить в нее полотенца, добавить пару кристаллов марганца и 200 гр порошка. Накрыть таз пищевой пленкой, дождаться, пока вода остынет и затем постирать содержимое вручную.

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Автор: Кристина Кащавцева