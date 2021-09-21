Электронная коммерция оказалась спасительной альтернативой для тысяч украинских родителей во время глобального кризиса традиционной торговли. Коронавирусные ограничения способствовали росту онлайн-продаж и миграции стационарного бизнеса в интернет.

Совершенствование сетевых технологий позволило дистанционно решать десятки официальных вопросов и бытовых проблем. Привычные действия переместились в глобальную сеть. Люди научились не только удаленно работать, но и перевели общение и шопинг в онлайн-плоскость.

Изменение потребительского поведения

Украинский рынок переживает ускоренную цифровую трансформацию. Наращивание продаж — цель любого бизнеса, но стремительная динамика поставила интернет-продавцов перед неожиданными проблемами. Параллельно с количеством покупателей, заказывающих детские товары через интернет, возросли требования к ресурсам и увеличилось число конкурентов.

Клиенты интернет-ритейлеров хотят видеть на сайте удобные и максимально быстрые варианты поиска и оформления заказов. Магазины детских товаров, такие как pampik.com, стараются мотивировать и поощрять постоянных покупателей. Сегодня выигрывает тот, кто предлагает наибольший выбор товаров и брендов, доставку "до двери", возможность консультаций с менеджерами по бесплатным телефонам, персонализированные новостные и рекламные рассылки.

На освоение технических новшеств потребовалось всего несколько месяцев. Люди, еще пару лет назад не желающие пользоваться цифровыми услугами, были вынуждены изменить свое отношение. Нельзя не признать преимущества диджитализации и то, что ни один физический магазин не в состоянии обеспечить такой же ассортимент, возможности для выбора и сравнения товаров.

Цифровое будущее интернет-магазинов игрушек

Формат онлайн-продаж не позволяет прикоснуться к товарам до совершения покупки. Но ничто не мешает в подробностях рассмотреть понравившуюся вещь и прочесть описание. Клиентов привлекают качественные обзоры и профессиональное обслуживание, которое предлагают онлайн-ритейлеры. Такой подход стимулирует все категории покупателей: и тех, кто совершает спонтанные эмоциональные покупки, и тех, кто привык действовать по плану.

Интересные данные представили "OLX Доставка" и компания CBR. По данным совместного анализа рынка, опубликованным в июле 2021 года, число онлайн-покупателей в Украине постоянно растет и составляет 42% от всего населения. Каждый третий онлайн-пользователь регулярно покупает товары через интернет.

По величине среднего чека за полгода со второй половины 2020 до весны 2021 г. наибольший рост пришелся на заказы детских товаров (на 84%). Вынужденные каникулы и переход на дистанционный формат учебы вызвали бум покупок игрушек и настольных игр.

Украинская ассоциация индустрии игрушек отследила, что главными инициаторами покупок товаров для детей остаются мамы. Покупатели детских игрушек отдают предпочтение сначала безопасности, а потом — цене.

Маркетинговые агентства, анализирующие розничный рынок онлайн-игрушек и игр, ожидают стабильный ежегодный рост отрасли. Исследователи отмечают, что после снятия ограничений покупатели идут в торговые центры и детские магазины целенаправленно. Пользуется популярностью услуга Click & Collect, позволяющая заказать товар на сайте, а забрать и расплатиться — в ближайшем магазине или точке выдачи.

Автор: Григорий Бондарь