Украина находится на 76 из 79 мест по качеству образования, опережая только Словакию, Грузию и Молдову — таковы результаты международного оценивания PISA. Оно показало, что 36% учащихся 9-11 классов не владеет базовыми знаниями по математике, у 26% есть серьезные проблемы с письменными текстами и у стольких же — с естественнонаучными знаниями. Провальные результаты ВНО последних двух лет говорят о том же.

Показатели и причины

По результатам Украинского центра оценивания качества образования, в 2021 году ВНО провалили:

По математике — 31,11%.

По иностранным языкам — от 10,7% до 16%.

По украинскому языку и литературе —15%.

По физике — 8,33%.

Директор Центра Валерий Бойко отметил, что проходной балл в сравнении с 2020 годом был адекватным, но треть не сдала математику, не решив задания на уровне базовой школы. В 2019-2020 годах 68% учащихся провалили тестирование по украинскому языку.

В чем причины столь низкой успеваемости? Родители связывают его с переходом на дистанционное обучение и обвиняют администрации школ в его плохой организации. Учителя считают, что школьникам не хватает самодисциплины и родительского контроля. Сертификат ВНО входит в список обязательных документов для поступления в вузы, поэтому проходить тестирование придется.

Как подготовиться и повысить самодисциплину?

Расслабиться в последние 2-3 дня перед тестированием и в облегченном формате повторить пройденный материал. Перед тестированием важно отдохнуть и хорошо выспаться.

Во время подготовки следует уделить больше внимания английской грамматике, потому что экзаменаторы оценивают письменную речь, а не разговорные навыки учащегося. Эффективная формула подготовки — "грамматика + словарный запас".

К тестам по украинскому языку желательно готовиться за 1,5-2 года, чтобы получить больше практики. Упор на правила, чтобы в итоговом сочинении не было орфографических ошибок.

Психологи советуют готовиться к тестированию с 10-го класса: составить расписание и четко его придерживаться.

Подготовиться помогут бесплатные интернет-курсы, рассчитанные на 5-8 недель. Материал оформлен как тексты, видео и подкасты, изложен понятным языком и часто выходит за рамки школьной программы.

Родителям не следует пускать процесс на самотек: если у ребенка серьезные пробелы в подготовке по украинскому языку, математике или английскому, стоит подумать о занятиях с репетитором.

Родительский контроль за выполнением домашних заданий тоже не отменяется — наоборот, на время дистанционного обучения ему придется уделять больше времени: чаще контактировать с учителями, интересоваться успеваемостью ребенка, проблемными предметами и темами, которые требуют большего внимания.

Удаленное обучение указано на недоработки

Списать на ВНО вряд ли не удастся: тестирование для учащегося закончится, как только члены комиссии увидят шпаргалку. Придется учить, а для этого нужна внутренняя мотивация и родительская поддержка, высокая самоорганизация.

Дистанционное обучение показало, что с мотивацией и самодисциплиной у школьников и родителей серьезные проблемы. От того, как быстро удастся их решить, зависит эффективность подготовки и результаты ВНО.

Автор: Иван Бойко