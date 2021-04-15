Оказываясь в затруднительном финансовом положении, многие киевляне по-прежнему обращаются за помощью в банк. Однако условия выдачи займа у большинства кредиторов оставляют желать лучшего. Оформить действительно выгодный кредит можно в компании «UniGroup», где клиентов ждет не только ряд преимуществ, но и приятные бонусы.

Что предлагает компания «UniGroup»?

Залоговые займы выгоднее других, что уже оценили тысячи жителей столицы. Однако важную роль при выборе кредитора играет его честность и отношение к клиентам. «UniGroup» – компания, которая придерживается высоких европейских стандартов, имеет безупречную репутацию среди населения.

Желающие оформить кредит под залог квартиры в Киеве в компании «UniGroup» получают ряд неоспоримых преимуществ:

минимальная ежемесячная ставка – 1,5 %;

крупная сумма займа – до 50 000 000 грн;

длительные сроки погашения – до 5 лет;

отсутствие комиссий за оформление кредита;

приятный бонус – 100 л топлива в подарок.

Компания «UniGroup» – одна из немногих, которая готова выдать кредит под залог квартиры в Киеве людям с испорченной кредитной историей. Это очень важно, ведь киевлян, пострадавших от финансового кризиса очень много. В затруднительном финансовом положении заемщикам сложно выплачивать кредиты, в связи с чем появляются просрочки. Теперь они не имеют никакого значения, ведь, в отличие от банков, «UniGroup» готова кредитовать каждого клиента.

Не менее важное преимущество – возможность оформить кредит под залог квартиры в Киеве людям без официального трудоустройства. Компания не требует от клиента справки о доходах, что позволяет получить займ практически каждому киевлянину.

Среди населения компания «UniGroup» популярна благодаря экономии, которую получает каждый заемщик. Во-первых, клиенты не должны платить за услуги страховщиков, оценщиков и юристов. Все расходы по оформлению займа «UniGroup» берет на себя.

Желающие вернуть кредит под залог квартиры в Киеве не обязаны выплачивать штрафы, как это приходится делать в банках. К тому же, ставка по займу фиксирована, она не будет меняться на протяжении всего срока действия кредитного договора.

3 причины популярности кредитов от «UniGroup»

Займы от «UniGroup» выгоднее банковских, в чем уже убедились тысячи киевлян. Каждый из клиентов может выбрать наиболее удобный для себя график погашения, чтобы возвращать кредит под залог квартиры в Киеве без значительных потерь в уровне жизни.

Популярность займов от «UniGroup» продолжает расти и на это есть ряд своих причин:

экономия времени. Не секрет, что для получения кредитных денег в банке некоторым клиентам приходится ждать по несколько недель. Эксперты «UniGroup» принимают решение всего за пару часов, а клиент сможет получить деньги на протяжении 1–2 дней;

залоговая недвижимость остается в распоряжении владельца – человек, оформивший залоговый займ, может продолжить проживание в квартире или сдавать ее в аренду. Ограничения касаются только продажи или обмена жилья;

оригиналы документов возвращаются заемщику сразу же после оформления сделки. Компания «UniGroup» не хранит паспорта и ИНН своих клиентов, как это делают другие кредиторы.

Еще одно важное преимущество – клиентами «UniGroup» могут стать не только жители Киева, но и клиенты, проживающие в радиусе 35 км от столицы. Это позволяет оформить действительно выгодный кредит еще большему количеству людей.

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Автор: Иван Бойко