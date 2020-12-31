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Из рыбы можно приготовить простое и в то же время изысканное блюдо, которое сможет украсить праздничный стол. Сибас не требует сложного длительного приготовления, но его вкус всегда на высоте, а само угощение выглядит красиво и не требует дополнительного украшения. Рыбка готовится целиком вместе с головой и если все делать правильно, то во время приготовления тушка не должна потерять своей целостности. Идеальный способ приготовления сибаса на гриле с лимоном и прованскими травами можно найти в блоге «Метро», здесь вы также найдете много других полезных советов.

Готовим сибас на гриле

Для приготовления сибаса на гриле необходимо использовать прованские травы:

  • розмарин,
  • базилик.

Они придадут блюду настоящий средиземноморский вкус и аромат. Зелёный лук, зубчик чеснока, куркума, узбекский лимон сделают вкус ярче.

Ингредиенты:

  • Три крупных или шесть мелких рыбок сибаса.
  • Два лимона.
  • Большой пучок розмарина.
  • По одному пучку мяты и розмарина.
  • Зелёный лук (небольшой пучок)
  • Два зубка чеснока.
  • 120 мл оливкового масла.
  • Половина чайной ложки порошка куркумы.
  • Соль, перец.

Перед приготовлением рыбы необходимо подготовить угли, они должны быть хорошо прогретыми. Это необходимо для того, чтобы весь сок как бы запечатался в рыбе во время приготовления. Решётку проколите над жаром и смажьте жиром.

Для того чтобы розмарин мог передать блюду аромат, его стоит не менее чем на пол часа поместить в тёплую воду. Тогда его листочки впитают влагу и при жарке не будут гореть и дымиться, а просто станут равномерно прогреваться, наполняя рыбу свежим ароматом.

Приготовление соуса

  • Поместите в блендер очищенный чеснок, зелёный лук, по нескольку листочков мяты и базилика.
  • Добавьте соль, перец и куркуму на кончике чайной ложки.
  • Взбейте это все, добавив оливкового масла.

Готовим рыбу

Перед приготовлением рыбу необходимо очистить от чешуи, удалить жабры и внутренние органы.

Очищенную тушку промойте в прохладной воде и просушите бумажными полотенцами.

С обеих сторон сделайте продольные не глубокие разрезы.

Натрите каждую рыбку смесью перца и соли, а в каждый надрез положите дольку лимона и по листочку розмарина, базилика и мяты. Перец для этого блюда лучше выбрать свежесмолотый он не даст лишней горечи и аромат у него намного ярче.

Перед тем как положить сибас на решётку положите на неё розмарин и сверху рыбки тоже. Розмарин не позволит сибасу гореть во время приготовления, а лимон сделает вкус ещё пикантней и не позволит дыму от углей испортить аромат блюда.

Рыба должна жариться не менее 15 – 20 минут на сильных углях. Мясо у сибаса очень нежное и если его передержать, оно будет суховатым.

Переворачивайте тушки каждые 2 минуты, тогда снаружи сможет образовать я красивая золотистая корочка, а мясо пропечется и останется нежным и сочным.

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Подавайте блюдо на широких тарелках, добавив соус из оливкового масла и специи по вкусу.

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Автор: УНИАН