Из рыбы можно приготовить простое и в то же время изысканное блюдо, которое сможет украсить праздничный стол. Сибас не требует сложного длительного приготовления, но его вкус всегда на высоте, а само угощение выглядит красиво и не требует дополнительного украшения. Рыбка готовится целиком вместе с головой и если все делать правильно, то во время приготовления тушка не должна потерять своей целостности. Идеальный способ приготовления сибаса на гриле с лимоном и прованскими травами можно найти в блоге «Метро», здесь вы также найдете много других полезных советов.
Готовим сибас на гриле
Для приготовления сибаса на гриле необходимо использовать прованские травы:
- розмарин,
- базилик.
Они придадут блюду настоящий средиземноморский вкус и аромат. Зелёный лук, зубчик чеснока, куркума, узбекский лимон сделают вкус ярче.
Ингредиенты:
- Три крупных или шесть мелких рыбок сибаса.
- Два лимона.
- Большой пучок розмарина.
- По одному пучку мяты и розмарина.
- Зелёный лук (небольшой пучок)
- Два зубка чеснока.
- 120 мл оливкового масла.
- Половина чайной ложки порошка куркумы.
- Соль, перец.
Перед приготовлением рыбы необходимо подготовить угли, они должны быть хорошо прогретыми. Это необходимо для того, чтобы весь сок как бы запечатался в рыбе во время приготовления. Решётку проколите над жаром и смажьте жиром.
Для того чтобы розмарин мог передать блюду аромат, его стоит не менее чем на пол часа поместить в тёплую воду. Тогда его листочки впитают влагу и при жарке не будут гореть и дымиться, а просто станут равномерно прогреваться, наполняя рыбу свежим ароматом.
Приготовление соуса
- Поместите в блендер очищенный чеснок, зелёный лук, по нескольку листочков мяты и базилика.
- Добавьте соль, перец и куркуму на кончике чайной ложки.
- Взбейте это все, добавив оливкового масла.
Готовим рыбу
Перед приготовлением рыбу необходимо очистить от чешуи, удалить жабры и внутренние органы.
Очищенную тушку промойте в прохладной воде и просушите бумажными полотенцами.
С обеих сторон сделайте продольные не глубокие разрезы.
Натрите каждую рыбку смесью перца и соли, а в каждый надрез положите дольку лимона и по листочку розмарина, базилика и мяты. Перец для этого блюда лучше выбрать свежесмолотый он не даст лишней горечи и аромат у него намного ярче.
Перед тем как положить сибас на решётку положите на неё розмарин и сверху рыбки тоже. Розмарин не позволит сибасу гореть во время приготовления, а лимон сделает вкус ещё пикантней и не позволит дыму от углей испортить аромат блюда.
Рыба должна жариться не менее 15 – 20 минут на сильных углях. Мясо у сибаса очень нежное и если его передержать, оно будет суховатым.
Переворачивайте тушки каждые 2 минуты, тогда снаружи сможет образовать я красивая золотистая корочка, а мясо пропечется и останется нежным и сочным.
Подавайте блюдо на широких тарелках, добавив соус из оливкового масла и специи по вкусу.
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