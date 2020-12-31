Из рыбы можно приготовить простое и в то же время изысканное блюдо, которое сможет украсить праздничный стол. Сибас не требует сложного длительного приготовления, но его вкус всегда на высоте, а само угощение выглядит красиво и не требует дополнительного украшения. Рыбка готовится целиком вместе с головой и если все делать правильно, то во время приготовления тушка не должна потерять своей целостности. Идеальный способ приготовления сибаса на гриле с лимоном и прованскими травами можно найти в блоге «Метро», здесь вы также найдете много других полезных советов.

Готовим сибас на гриле

Для приготовления сибаса на гриле необходимо использовать прованские травы:

розмарин,

базилик.

Они придадут блюду настоящий средиземноморский вкус и аромат. Зелёный лук, зубчик чеснока, куркума, узбекский лимон сделают вкус ярче.

Ингредиенты:

Три крупных или шесть мелких рыбок сибаса.

Два лимона.

Большой пучок розмарина.

По одному пучку мяты и розмарина.

Зелёный лук (небольшой пучок)

Два зубка чеснока.

120 мл оливкового масла.

Половина чайной ложки порошка куркумы.

Соль, перец.

Перед приготовлением рыбы необходимо подготовить угли, они должны быть хорошо прогретыми. Это необходимо для того, чтобы весь сок как бы запечатался в рыбе во время приготовления. Решётку проколите над жаром и смажьте жиром.

Для того чтобы розмарин мог передать блюду аромат, его стоит не менее чем на пол часа поместить в тёплую воду. Тогда его листочки впитают влагу и при жарке не будут гореть и дымиться, а просто станут равномерно прогреваться, наполняя рыбу свежим ароматом.

Приготовление соуса

Поместите в блендер очищенный чеснок, зелёный лук, по нескольку листочков мяты и базилика.

Добавьте соль, перец и куркуму на кончике чайной ложки.

Взбейте это все, добавив оливкового масла.

Готовим рыбу

Перед приготовлением рыбу необходимо очистить от чешуи, удалить жабры и внутренние органы.

Очищенную тушку промойте в прохладной воде и просушите бумажными полотенцами.

С обеих сторон сделайте продольные не глубокие разрезы.

Натрите каждую рыбку смесью перца и соли, а в каждый надрез положите дольку лимона и по листочку розмарина, базилика и мяты. Перец для этого блюда лучше выбрать свежесмолотый он не даст лишней горечи и аромат у него намного ярче.

Перед тем как положить сибас на решётку положите на неё розмарин и сверху рыбки тоже. Розмарин не позволит сибасу гореть во время приготовления, а лимон сделает вкус ещё пикантней и не позволит дыму от углей испортить аромат блюда.

Рыба должна жариться не менее 15 – 20 минут на сильных углях. Мясо у сибаса очень нежное и если его передержать, оно будет суховатым.

Переворачивайте тушки каждые 2 минуты, тогда снаружи сможет образовать я красивая золотистая корочка, а мясо пропечется и останется нежным и сочным.

Подавайте блюдо на широких тарелках, добавив соус из оливкового масла и специи по вкусу.

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Автор: УНИАН