Магазины сети Фокстрот и службы доставки продолжают работать в условиях усиленных правил карантина с учетом требований действующего законодательства Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

«Общенациональный карантин – важный и необходимый шаг для снижения темпов распространения коронавирусной болезни и преодоления пандемии. И мы полностью готовы к новым условиям карантина: в соответствии с Постановлением №1236 в период с 8 до 24 января включительно магазины будут продавать ассортимент товаров из категории средств связи и медицинского назначения (санитайзер, маски и пр.). Всю остальную бытовую и электронную технику можно приобрести онлайн на foxtrot.ua с быстрой адресной доставкой», – говорится в сообщении.

В розничных магазинах сети приняты необходимые меры по осуществлению деятельности с соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий. Для безопасности покупателей на полу нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра; в торговом зале оборудованы дополнительные места для продавцов; все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и другим.

В компании просят посетителей с пониманием отнестись к таким ограничительным противоэпидемическим мероприятиям и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Также круглосуточно работает интернет-магазин FOXTROT.UA, где можно оформить заказ, не выходя из дома. Благодаря широкой собственной и партнерской сети логистических операторов (Новая Почта, Укрпочта, Justin, Ipost) товары и услуги доступны с доставкой по всей стране. Поэтому покупать в Фокстрот – безопасно и комфортно», – добавили в пресс-службе.

Отметим, во время «весеннего» локдауна (март-май 2020 года) 60-70% товарооборота компании составляли онлайн-продажи, что позволило сохранить ведущие позиции в ритейле и нарастить долю онлайн вдвое.

Справка: Фокстрот – одна из крупнейших торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. Бренд Фокстрот является омниканальним (оффлайн и онлайн торговля): насчитывает 162 магазина общей торговой площадью 153 тыс. кв. м в 90 областных и районных центрах Украины и интернет-магазин FOXTROT.UA, трафик посещения которого достигает 9 млн пользователей в месяц.

Бренд Фокстрот развивает Группа компаний «ФОКСТРОТ», соучредители – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.

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Автор: УНИАН