С 4 по 11 мая в Дубае состоялся глобальный саммит SPECIAL EVENT FOR RANK 5+ LEADERS, где в качестве специального гостя выступил Андреас Тиссен - международный мотивационный тренер.

Слёт более 400 специалистов из разных стран мира, проходил на территории роскошных отелей Burj Khalifa Armani и Atlantis Ballroom. В рамках саммита прошли панельные дискуссии, доклады топ-менеджеров, встречи со старыми друзьями и новые знакомства, а также незабываемый отдых на берегу Персидского залива.

Одними из ключевых и самых зажигательных событий в программе саммита, были выступления Андреаса Тиссена. Во время которых он делился ультра эффективными инструментами для командного и личностного роста. Особый восторг у участников вызвала, конечно же, атмосфера, которую он создает. По мнению участников программы, именно она способствовала освобождению от внутренних ограничений и помогала достичь сверх результатов в разных сферах жизни.

Так один из участников саммита решился сделать долгожданное предложение выйти за него замуж прямо посреди тренинга! Это вызвало огромные эмоции у всех присутствующих! А другой участник рассказал, что за время работы с Андреасом он смог увеличить свой доход в 10 раз, став миллионером. Это также стало вдохновением для присутствующих. Ведь успех одного человека - это мощный способ вдохновить других на свершения.

«Действия без цели - это путь без результатов! Однако определение своей личной миссии и грамотная постановка задач - это настоящее искусство! Такой подход позволяет фокусировать энергию, увеличивать результаты, управлять изменениями и получать от этого удовольствие» - рассказывает Андреас.

Яркие эмоции, зажигательная атмосфера, смена привычной реальности, новые знания в простом изложении… Все это помогло участникам саммита по-новому задуматься о своём предназначении и личной миссии.

«Ко мне часто обращаются с вопросами: как достойно справиться с трудностями и максимально быстро увеличить продажи? Как использовать скрытые возможности кризисов, где взять энергию для проактивных действий?

Ответ один: победить свои страхи перед прошлым и перед будущим. Я обучаю тому, что неудачи и провалы - это неотъемлемая часть успеха. Без ваших ошибок и опыта невозможно выйти на более серьёзный уровень и достижение новых целей» - делится Андреас Тиссен.

Если вы хотите пройти глубинную трансформацию, проработать внутренние блоки, овладеть новыми алгоритмами действий, тогда ждем вас на тренингах и личных коуч-сессиях Андреаса Тиссена. Больше информации читайте здесь: https://andreastissen.education

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Справка: Андреас Тиссен — ведущий европейский тренер по мотивации и эксперт по манерам поведения с опытом более 29 лет, бизнес-тренер, космополит, успешный спортсмен (бег на длинные дистанции). На сегодняшний день он провёл более 1000 тренингов, является автором и соавтор 5 книг на 3 языках, продолжая изменять жизни людей к лучшему.

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Автор: Иван Бойко