Владея информацией о снах, которые вы видите, можно предсказывать будущее.

Наше подсознание часто дает ответы на вопросы, которые нас волнуют. Умение правильно толковать сны помогает в жизни - приближает удачу и бережет от бед. Владея такой информацией, вы сможете управлять своей жизнью самостоятельно, отличать друзей от врагов и быть готовыми к разным событиям в жизни.

Лунный календарь снов: 1 июля 2021 - 10 июля 2021

1 июля 2021 (четверг, 20-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 00:34; Время заката: 11:35; Процент видимости: 60.1%

Эмоциональный и чувственный сон, который обнажит ваше реальное отношение к жизни. Высшие силы дадут вам решения, которых вы не видели. Если вам приснились голуби или свадебные кольца - ждите большой любви. Свежие фрукты сулят налаживание взаимоотношений с людьми, пропавшие - ссору. Звезды рекомендуют быть осторожными в своих высказываниях - можете ранить близких.

2 июля 2021 (пятница, 21-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 00:46; Время заката: 12:53; Процент видимости: 50.2%

В этот день сон рассказывает о творческом потенциале. Всё, что вы увидите во сне, будет отражать состояние вашей энергетики и обозначать большой подъем. Встретиться во сне с новым человеком - вас ждет удача. Кошмары и сны, наполненные негативом, говорят о том, что энергетика ваша ослабела и вам нужно ее восполнить. Лучший вариант - заняться духовными практиками и медитациями.

3 июля 2021 (суббота, 22-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 2-й;

Время восхода: 00:54; Время заката: 14:06; Процент видимости: 40.5%

Будьте внимательны - сны символичны и несут важные знания. Если хотите узнать ответ на какой-либо вопрос - задайте его перед сном. Вам приснится решение. Во сне вас встречает женщина - к обману. Добрые поступки в жизни обернутся злом, недруги покажут свое лицо. Иногда такой сон может означать и дурные вести. Снится, что получаете деньги - в жизни потеряете их.

4 июля 2021 (воскресенье, 23-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Тельца; Лунный дом: 3-й;

Время восхода: 01:04; Время заката: 15:20; Процент видимости: 31.4%

Читайте такжеЖелтое новолуние в июле 2021: что можно и нельзя делать, как влияет на знаки ЗодиакаЭнергетика лунных суток влияет на всё живое на Земле, поэтому сны также могут сниться тяжелые. Основное их значение - отражение взаимоотношений с окружающими или отношения к себе. Если во сне испытываете радость - дела будут идти хорошо. Мрачные сны говорят о том, что вас ждут проблемы. Снится ребенок - ждите новое знакомство.

5 июля 2021 (понедельник, 24-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Тельца; Лунный дом: 4-й;

Время восхода: 01:17; Время заката: 16:35; Процент видимости: 22.9%

Сон 5 июля дает знания о внутренней силе. Если во сне вы чувствуете радость и видите счастливых людей - ожидайте приятные изменения в жизни. Увидеть во сне умершего родственника - сигнал к тому, что нужно развиваться, вы остановились или живете прошлым. Приснилась дорога - находитесь в поиске своего пути. Астрологи советуют отбросить эмоции и смотреть на ситуации в жизни рационально.

6 июля 2021 (вторник, 25-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Тельца; Лунный дом: 5-й;

Время восхода: 01:35; Время заката: 17:49; Процент видимости: 15.5%

Сегодня снятся вещие сны. Смена сезонов в сновидениях сулит перемены в реальной жизни. Весенняя пора - новые чувства, осенняя - расставание или пауза. Приснился восход солнца или море - вас ждет новая любовь. Во сне вы видите, как строите дом - ждите предложения руки и сердца.

7 июля 2021 (среда, 26-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Близнецов; Лунный дом: 6-й;

Время восхода: 02:00; Время заката: 19:03; Процент видимости: 9.3%

Сон показывает желания, в которых вы себе не признаетесь. Укажет на качества характера, которые для вас негативны. Если во сне вы кем-то командуете, значит в вас есть гордыня и низкая самооценка. Приснилось нападение дикого животного - звезды сигнализируют, что нужно сходить к врачу. Если приснилась измена партнера - к добрым новостям на работе и верности в личной жизни. Во сне вам подарили драгоценности - к благополучной семейной жизни.

8 июля 2021 (четверг, 27-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Близнецов; Лунный дом: 7-й;

Время восхода: 02:36; Время заката: 20:11; Процент видимости: 4.5%

День, когда стоит уделить особое внимание тому, что вам снится. Высшие силы дают знаки, которые в итоге могут оказаться пророчествами. Планеты рекомендуют задать вопрос перед сном, а утром проанализировать то, что увидели. Если в жизни вы в ком-то сомневаетесь, а во сне этот человек повел себя здраво - поменяйте свое мнение - ваши подозрения напрасны. Встретиться с животными во сне - значит в скором будущем будут проблемы с психологическим здоровьем.

9 июля 2021 (пятница, 28-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Рака; Лунный дом: 8-й;

Время восхода: 03:26; Время заката: 21:09; Процент видимости: 1.3%

Сегодня во сне будут происходить добрые события. В последний день лунного месяца подводятся итоги прошлого. Снится, что строите дом - дружба и любовь будет крепкой. Если снится, что, наоборот, ломаете - подумайте, не подвергаете ли вы себя риску в жизни. Промокнуть во сне под дождем - к резким переменам.

10 июля 2021 (суббота, 29-й лунный день)

Фаза: Новолуние ; Находится в знаке: Рака; Лунный дом: 9-й;

Время восхода: 04:30; Время заката: 21:53; Процент видимости: 0%

Первый день нового лунного месяца сулит добрые сны. Звезды советуют настроиться и задать вопрос перед сном - ответ будет, но в неожиданном образе. Если приснился кошмар, интерпретируйте его в положительное значение. Приснился добрый сон - ваше желание исполнится, а планы осуществятся.

Лунный календарь снов на июль 2021: 11 июля 2021 - 21 июля 2021

11 июля 2021 (воскресенье, 2-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Рака; Лунный дом: 10-й;

Время восхода: 13:07; Время заката: 22:25; Процент видимости: 0.7%

Сегодня Вселенная подсказывает, что нужно отдавать кармический долг. Отнеситесь с уважением и обратите внимание на задачи, которые вы долго откладывали. Сны в этот день очень реалистичны и показывают ситуацию с вашим окружением, особенно с теми людьми, кого вы избегаете. Внимательно отнеситесь к деталям сна и цветовой гамме - они тоже имеют значение.

12 июля 2021 (понедельник, 3-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Льва; Лунный дом: 11-й;

Время восхода: 05:47; Время заката: 22:48; Процент видимости: 3.4%

12 июля сны указывают на состояние энергетики и количество внутренних ресурсов. Они не вещие, но прислушаться стоит. Если вам приснилось, что вы преодолели какие-либо препятствия, значит и в жизни ситуация разрешится положительно. В жизни не можете найти свой путь и сделать выбор - сон подскажет, в какую сторону двигаться.

13 июля 2021 (вторник, 4-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Льва; Лунный дом: 12-й;

Время восхода: 07:08; Время заката: 23:05; Процент видимости: 8.1%

Энергетика Луны в этот день очень сильная, поэтому велика вероятность увидеть цветной сон. Если вы видите многообразие картинок и сочетаний оттенков - обратите внимание на состояние своей психики, скорее всего, вам нужно отдохнуть. Если преобладают мрачные оттенки - вы близки к депрессии. Увидеть во сне живых родственников - им вскоре потребуется ваша помощь.

14 июля 2021 (среда, 5-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Девы; Лунный дом: 13-й;

Время восхода: 08:36; Время заката: 23:18; Процент видимости: 14.8%

Лунные сутки сулят очень важные сны. Все, что вы увидите, полностью отразится на вашей жизни. Неприятный сон можно растолковать самостоятельно и уберечь себя от проблем в жизни. Если снится дорога - вы на верном пути. Животные или птицы предупреждают о том, что нужно быть внимательными со здоровьем.

15 июля 2021 (четверг, 6-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Девы; Лунный дом: 14-й;

Время восхода: 10:00; Время заката: 23:29; Процент видимости: 23.2%

15 июля снятся пророческие сны, которые дают информацию о вас или ваших близких в скором будущем. Перед тем, как ложиться спать, задайте вопрос Вселенной, и вам приснится ответ. Сон добрый - жизнь протекает правильно, неприятный - остановитесь и задумайтесь, в том ли направлении вы идете.

16 июля 2021 (пятница, 7-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 15-й;

Время восхода: 11:23; Время заката: 23:44; Процент видимости: 33%

Сегодняшний сон скрывает в себе важную информацию, но легко поддается толкованию. Запоминайте людей и то, что они вам говорят. Положительный сон сулит успехи в карьере и удачу в делах. Если приснилась природа - организм требует отдыха. Выходить замуж во сне - сигнал к тому, что нужно отложить решение и еще раз все обдумать.

17 июля 2021 (суббота, 8-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 16-й;

Время восхода: 12:52; Время заката: 23:47; Процент видимости: 43.8%

Сон в этот день напоминает о проблемах, которые беспокоят давно и требуют срочной реакции. Любые образы нужно проводить через ассоциации и думать, о чем они вам напоминают. Если во сне вы находитесь в закрытом помещении - вы не готовы к переменам. Открытые места, напротив, призывают проявлять инициативу.

18 июля 2021 (воскресенье, 9-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Скорпиона; Лунный дом: 17-й;

Время восхода: 14:21; Время заката: 00:01; Процент видимости: 55.1%

Девятый лунный день несет очень тяжелую энергетику, это может отразиться на сновидениях. Кошмары являются отражением вашего подсознания, прислушайтесь к себе. Если снится дождь - наяву будете плакать, солнце - к успешным делам. Приснилось, что вы - ребенок, значит, чувствуете себя одиноко и нуждаетесь в поддержке.

19 июля 2021 (понедельник, 10-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Скорпиона; Лунный дом: 18-й;

Время восхода: 15:53; Время заката: 00:18; Процент видимости: 66.3%

Сегодня сновидения говорят о роде и родовых программах. Если вам приснились живые родственники, значит, вы с ними в хороших взаимоотношениях и все делаете правильно. Сон о том, что вы что-то потеряли - будут ссоры и конфликты. Звезды советуют проявить терпение и сдержанность. Снится свадьба или рождение ребенка - к успеху в будущем.

20 июля 2021 (вторник, 11-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Скорпиона; Лунный дом: 19-й;

Время восхода: 17:26; Время заката: 00:42; Процент видимости: 76.8%

Читайте такжеЛунный календарь на июль 2021: перечень благоприятных и неблагоприятных днейХорошие сны в 11-й лунный день обозначают стабильную и сильную энергетику. Тяжелые сны предупреждают о том, что у вас могут быть проблемы со здоровьем или разлад во взаимоотношениях с людьми. Если не снится ничего - запланируйте отдых. Подсознание дает сигнал о выгорании и не желает принимать информацию.

21 июля 2021 (среда, 12-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Стрельца; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 18:56; Время заката: 01:18; Процент видимости: 86%

В этот день Вселенная показывает, как вы относитесь к миру. Если снятся какие-то вещи или материальные блага, значит, вам стоит сместить фокус и направить свою энергию в русло самопознания. К тому же, сегодня снятся вещие сны, которые сбываются скоро. Сон, повторяющий реальную жизнь - к проблемам с деньгами.

Календарь снов на июль 2021: 22 июля 2021 - 31 июля 2021

22 июля 2021 (четверг, 13-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Стрельца; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 20:13; Время заката: 02:13; Процент видимости: 93.2%

Сны этого дня направляют вас на развитие. Они подскажут, в правильном ли вы направлении двигаетесь. Если снятся какие-то люди, значит вам нужна их помощь или наоборот. Приснились зеленые цветущие деревья - вы идете по правильному пути и скоро получите вознаграждение. Сломанные деревья говорят о том, что вектор жизни нужно изменить.

23 июля 2021 (пятница, 14-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Козерога; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 21:08; Время заката: 03:29; Процент видимости: 97.9%

Сон 23 июля помогает раскрыть таланты и обратить внимание на способности. Если снится театр - у вас есть склонность к творчеству. Работающий руками человек во сне указывает на ваши таланты в рукоделии. Если снится неприятный сон, значит, в жизни вы занимаетесь не тем.

24 июля 2021 (суббота, 15-й лунный день)

Фаза: Полнолуние ; Находится в знаке: Козерога; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 21:43; Время заката: 04:58; Процент видимости: 99.9%

Сновидение перекликается с вашим состоянием в жизни. Вспомните ваше настроение и проанализируйте увиденное во сне. В этот день сны могут сбываться, но рассказывать о них окружающим не стоит. Тяжелые и мрачные сны говорят об упадке душевных сил. Помните о том, что стоит быть избирательными и думать о себе в первую очередь. Яркие и красочные сны сигнализируют о том, что вы находитесь в положительном состоянии и делаете все правильно.

25 июля 2021 (воскресенье, 16-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 22:06; Время заката: 04:57; Процент видимости: 99.2%

Вселенная сегодня посылает вам лечебные сны. Приснилась природа - получите заботу и помощь от близких. Змея или другие гады - символ исцеления и духовных сил. Звезды рекомендуют заняться духовными практиками или медитацией. Приснился кошмар - значит плохая энергия уходит и вы обновляетесь. Иногда во сне к людям приходит Ангел или другие сущности, указывая верный путь.

26 июля 2021 (понедельник, 17-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 22:22; Время заката: 06:27; Процент видимости: 95.9%

26 июля снятся сны, которые обнажают ваше отношение к житейским ситуациям и женскую энергию. Если сон был эмоциональным и ярким, значит, в вас накопилось слишком много энергии и нужно найти для нее выход. Скучные и серые сны намекают на истощение, возможно, вам пора в отпуск. Если приснились знакомые, которые вам неприятны, подумайте, не страдаете ли вы от их присутствия.

27 июля 2021 (вторник, 18-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 22:34; Время заката: 07:58; Процент видимости: 90.5%

Вещие сны снятся сегодня. Приятные сновидения сулят удачу в делах и возможность разбогатеть. Если вы во сне увидели себя, то будьте внимательны к своему состоянию. Радостный образ говорит о сильной энергетике и правильном пути. Апатия и слезы во сне - нужно что-то менять в жизни. Если снится, что вы спешите, значит в жизни вы тратите время впустую.

28 июля 2021 (среда, 19-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 22:43; Время заката: 09:20; Процент видимости: 83.4%

В этот день энергетика сложная, что отражается на снах. Едете верхом на лошади - к удачному разрешению дел. Упали с лошади - разочаруетесь в чем-то или в ком-то. На вас мчится табун - будьте готовы к тяжелым испытаниям. Табун пробежал мимо вас - выйдете из ситуации без потерь.

29 июля 2021 (четверг, 20-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 22:23; Время заката: 10:19; Процент видимости: 75.1%

Сегодня снятся вещие сны, которые быстро сбываются. Перед сном можете загадать желание и подсознание даст вам ответ. Добрый сон говорит о том, что желание ваше вам нужно и Вселенная выполнит его. Плохой сон намекает на то, что вы загадываете из корыстных целей и неискренни. Задумайтесь, нужно ли вам это желание и принесет ли его реализация счастье.

30 июля 2021 (пятница, 21-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 2-й;

Время восхода: 23:03; Время заката: 11:56; Процент видимости: 66.1%

Сон 30 июля 2021 будет энергетически сложным. Астрологи рекомендуют зажечь свечу, чтобы очистить энергетику перед тем, как ложиться спать. Увидеть свой дом во сне - желания исполнятся. Приснились гости в доме - будьте готовы к сплетням. Снится чужая семья - осмотритесь и подумайте, не много ли времени вы посвящаете чужим делам. Сны в этот день напоминают, что заботиться нужно о себе.

31 июля 2021 (суббота, 22-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Тельца; Лунный дом: 3-й;

Время восхода: 23:12; Время заката: 13:10; Процент видимости: 56.6%

Сны в этот день помогают принять решение и найти правильный путь. Перед сном постарайтесь подумать о том, что вас волнует и не отвлекаться. Интерпретировать сон лучше всего интуитивно.

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Автор: Кристина Кащавцева