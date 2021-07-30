Астрологи говорят, что, научившись растолковывать свои сны, вы сможете узнать будущее

Одни люди считают, что сон - это лишь игра подсознания и относиться к нему серьезно не стоит. А вот другие, те, кто владеет различными Тайными Знаниями, утверждают обратное. Вполне возможно, что именно во снах нам открывается тот мир, которого мы не видим в жизни. Информация, увиденная в них, поможет наладить жизнь и узнать, что произойдет в будущем.

Для тех, кто помнит свои прошлые сны, но не знает, что они значат, мы ранее составили календарь снов в июле.

Лунный календарь снов: 1 августа 2021 - 10 августа 2021

1 августа 2021 (воскресенье, 23-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Телец; Лунный дом - 4-й;

Время восхода: 23:24; Время заката: 14:39; Процент видимости: 42%;

Сны, приснившиеся сегодня, сбываются через несколько дней. Если сон хороший, то ваши проблемы в жизни решатся. Негативная информация же говорит о том, что задуманное не сбудется. Приснился ребенок - ждите новое знакомство.

2 августа 2021 (понедельник, 24-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Телец; Лунный дом - 5-й;

Время восхода: 23:41; Время заката: 15:40; Процент видимости: 40%;

Сегодня вы сможете понять ваш потенциал. Если сон приснился плохой, то в жизни нужно что-то изменить. Положительное сновидение, наоборот, говорит о сильной энергетике. Если приснились умершие родственники - присмотритесь к своему окружению и рассчитывайте только на себя.

3 августа 2021 (вторник, 25-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Близнецы; Лунный дом - 6-й;

Время восхода: 00:03; Время заката: 16:54; Процент видимости: 30%;

На 25-й лунный день часто снятся сны, которые сулят перемены в жизни. Если приснилось, что купаетесь в воде и вас накрывает волнами - ждите новую счастливую любовь. Едите сладости во сне - роман будет приятным, но быстротечным.

4 августа 2021 (среда, 26-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть; Находится в знаке: Близнецы; Лунный дом - 7-й;

Время восхода: 00:34; Время заката: 18:04; Процент видимости: 20.6%;

Сегодняшний сон обнажает все ваши душевные тайны. Если снится, что просите денег - проблемы с самооценкой. Нападание животного - будут проблемы со здоровьем. Любимый изменил - к благополучным отношениям.

5 августа 2021 (четверг, 26-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Близнецов; Лунный дом: 7-й;

Время восхода: 01:20; Время заката: 19:06; Процент видимости: 13.3%;

Приснившееся сегодня раскрывает тайные желания. Увидели во сне любимого с соперницей - он верен вам. Снится гроза - усмирите свою гордыню. Найти драгоценности во все - к счастливой семейной жизни.

6 августа 2021 (пятница, 27-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Рака; Лунный дом: 8-й;

Время восхода: 02:20; Время заката: 19:54; Процент видимости: 7.4%;

Сегодня снятся вещие сны и сбываются приметы. Если снится ссора между возлюбленными - присмотритесь к своим отношениям. Во сне испытываете какой-либо дискомфорт - в жизни скоро будут перемены.

7 августа 2021 (суббота, 28-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Рака; Лунный дом: 9-й;

Время восхода: 03:34; Время заката: 20:30; Процент видимости: 3%;

Обычно, в этот день во сне вы увидите решение проблем в жизни. Присмотритесь к тому, что приснится. Два голубя - к чистой любви. Букет красных цветов - к свадьбе. Снится лучший друг - ждите предательства.

8 августа 2021 (воскресенье, 29-й лунный день)

Фаза: Новолуние ; Находится в знаке: Льва; Лунный дом: 10-й;

Время восхода: 03:36; Время заката: 20:55; Процент видимости: 0.5%;

Читайте такжеСамые везучие знаки Зодиака: что лучше всего получается у каждого знакаНоволуние сулит вещие сны, которые скоро сбудутся. Приятный сон - задуманное осуществится. Негативный - ждите трудностей. Если приснилось предательство, значит, у вас в окружении есть недруг.

9 августа 2021 (понедельник, 1-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Льва; Лунный дом: 11-й;

Время восхода: 04:57; Время заката: 21:13; Процент видимости: 0.1%;

Если сон был радостным и четким - сбудется. Снится дождь - к переменам в жизни. Разрушение чего-либо - к негативным обстоятельствам, на которые вы не сможете повлиять. Много красных оттенков во сне - встретите любовь.

10 августа 2021 (вторник, 2-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Девы; Лунный дом: 12-й;

Время восхода: 06:26; Время заката: 21:27; Процент видимости: 1.9%;

Реалистичный сон говорит о событиях, которые скоро произойдут с вами. Если во сне происходит то, чего вам не хотелось бы - пересмотрите свой путь. Сон, где ничего не получается говорит об обратном - в жизни дела пойдут на лад.

Лунный календарь снов: 11 августа 2021 - 20 августа 2021

11 августа 2021 (среда, 3-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Девы; Лунный дом: 13-й;

Время восхода: 07:52; Время заката: 21:39; Процент видимости: 6%;

На третьи лунные сутки сны не сбываются, но прибавляют энергии и бывают очень реалистичными. Если приснилось, что вы во сне справляетесь с трудностями - в жизни будет так же.

12 августа 2021 (четверг, 4-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 15-й;

Время восхода: 09:17; Время заката: 21:51; Процент видимости: 12.3%;

Снятся предки - пересмотрите свою жизнь. Подумайте, все ли вы правильно делаете. То же самое стоит сделать, если снится опасность. Добрый сон, который вас радует, говорит о том, что в жизни вы идете по верному пути.

13 августа 2021 (пятница, 5-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 16-й;

Время восхода: 10:46; Время заката: 21:56; Процент видимости: 20.6%;

Негативный сон намекает на то, что стоит обратить внимание на свое здоровье. Приснилась поездка - ждите хороших новостей. Кошка во сне - знак того, что нужно заняться духовным миром или сходить в церковь.

14 августа 2021 (суббота, 6-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 17-й;

Время восхода: 12:14; Время заката: 22:10; Процент видимости: 30.4%;

Сны в этот день сбываются. Перед тем, как ложиться спать, можете задать волнующие вопросы. Приятное сновидение - вы идете по верному пути. Негативное - сделайте шаг назад и не торопитесь. Снится потеря - значит в жизни есть другой метод решения проблем.

15 августа 2021 (воскресенье, 7-й лунный день)

Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Скорпиона; Лунный дом: 18-й;

Время восхода: 13:45; Время заката: 22:26; Процент видимости: 41.3%;

Сон предупредит о грядущих событиях. Если сон был хорошим, то вас ждет покой и гармония. Приснилась свадьба - отложите важные дела на потом и не принимайте серьезных решений.

16 августа 2021 (понедельник, 8-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Скорпиона; Лунный дом: 19-й;

Время восхода: 15:18; Время заката: 22:47; Процент видимости: 52.7%;

Образы, пришедшие во снах, говорят о переменах и вашем к ним отношении. Снится тупик - вы не готовы что-то менять. Много людей во сне - избегайте новых знакомств. Плачете во сне - перестаньте в жизни воспринимать все близко к сердцу.

17 августа 2021 (вторник, 9-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Стрельца; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 16:47; Время заката: 23:18; Процент видимости: 64%;

Сутки очень тяжелые энергетически. Приснился кошмар - никому не рассказывайте. Дождь во сне - к проблемам в жизни. Приснились родители - обратитесь к ним за поддержкой. Приятные и яркие сны в этот день, чаще всего, сбываются.

18 августа 2021 (среда, 10-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Стрельца; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 18:06; Время заката: 00:06; Процент видимости: 74.6%;

Читайте такжеГороскоп Таро на август для всех знаков: какую судьбу обещают карты10-е лунные сутки проходят под знаком рода. Если приснилась семья, то в жизни все будет хорошо. Потеря или смерть родственника говорит о конфликтах и недопониманиях. Если ждете ребенка и приснился плохой сон - роды будут быстрыми и легкими.

19 августа 2021 (четверг, 11-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Козерога; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 19:06; Время заката: 01:14; Процент видимости: 84%;

Если 19 августа приснился приятный сон, значит, вы идете в правильном направлении. Хорошая погода во сне - финансовая ситуация улучшится. Веселый и яркий сон говорит о том, что вы получите успех, но придется много поработать.

20 августа 2021 (пятница, 12-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Козерога; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 19:46; Время заката: 02:38; Процент видимости: 91.5%;

Яркие и красочные сны в этот день сбываются. Если приснились деньги, в жизни вам нужно больше времени уделить духовному развитию. Увидеть во сне разрушение чего-то - к потере финансов. Приятный сон говорит о том, что пора налаживать личную жизнь.

Лунный календарь снов: 21 августа 2021 - 31 августа 2021

21 августа 2021 (суббота, 13-й лунный день)

Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 20:12; Время заката: 10:50; Процент видимости: 96.7%;

Сон в этот день покажет, готовы ли вы к изменениям в жизни и почему сопротивляетесь. Доверительный разговор с кем-то во сне говорит о том, что и в жизни к этому человеку стоит прислушаться. Цветы или цветущие деревья - знак того, что в жизни все нормально и подвоха ждать не стоит.

22 августа 2021 (воскресенье, 14-й лунный день)

Фаза: Полнолуние ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 20:29; Время заката: 04:05; Процент видимости: 99.5%;

Сновидение раскрывает ваши таланты. Кто-то во сне работает руками - попробуйте и вы. Пишет стихи или музыку - у вас талант к творчеству. Дожливая погода - знак, что нужно посетить врача, так как есть проблемы со здоровьем.

23 августа 2021 (понедельник, 15-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 20:42; Время заката: 05:37; Процент видимости: 99.8%;

Образы сегодня говорят о том, что ждет вас в ближайшем будущем. Приятный сон - вещий, никому о нем не говорите. Тяжелый и негативный сон говорит о низком уровне энергетики. Попробуйте посмотреть на свою жизнь под другим углом.

24 августа 2021 (вторник, 16-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 20:52; Время заката: 07:02; Процент видимости: 97.8%;

Сны в этот день помогают наладить здоровье и исцеляют душу. Если приснилась змея - вам нужно отдохнуть и расслабиться. Дурной сон говорит о том, что негативная энергетика из вас уходит и болезни скоро отступят.

25 августа 2021 (среда, 17-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 1-й;

Время восхода: 21:00; Время заката: 08:22; Процент видимости: 93.6%;

День женской энергетики и творчества. Часто снятся вещие сны. Яркий и веселый сон говорит о том, что внутри вас много энергии и нужно найти ей выход. Пустой и скучный сон сулит выгорание в жизни - займитесь собой и больше отдыхайте.

26 августа 2021 (четверг, 18-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 2-й;

Время восхода: 21:12; Время заката: 09:42; Процент видимости: 87.8%;

Приятные сны в этот день - знак того, что скоро вы получите финансовый рост. Образы во сне говорят о будущих событиях. Кочки и ухабы - к препятствиям, опоздание - к неверному пути, влюбленность - к благоприятному исходу в делах.

27 августа 2021 (пятница, 19-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 3-й;

Время восхода: 21:21; Время заката: 10:58; Процент видимости: 80.5%;

Трудный день, сны нужно анализировать. Приснился конь - к скучной жизни. Ехать верхом на коне - к новым отношениям. Табун лошадей бежит мимо вас - проблемы не повлияют на жизнь.

28 августа 2021 (суббота, 20-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Тельца; Лунный дом: 3-й;

Время восхода: 21:32; Время заката: 12:14; Процент видимости: 72.3%;

В этот день сны снятся вещие. Яркий и позитивный сон - знак того, что задуманное можно смело исполнять. Снится болезнь или потеря - отложите все новые начинания. Получаете подарки - ждите успеха в делах.

29 августа 2021 (воскресенье, 21-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Тельца; Лунный дом: 4-й;

Время восхода: 21:46; Время заката: 13:29; Процент видимости: 63.4%;

Благоприятный сон говорит о том, что вы идете по правильному пути. Негативный - пересмотрите свое поведение. Строить во сне что-то - в жизни все получится. Разрушать - пересмотрите свои приоритеты.

30 августа 2021 (понедельник, 22-й лунный день)

Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Близнецов; Лунный дом: 5-й;

Время восхода: 22:06; Время заката: 14:44; Процент видимости: 54%;

Сегодня можно подумать о том, что волнует - во сне получится ответ. Приснилось, что получаете деньги - так будет и в жизни. Видите, что кто-то совершает дурной поступок - к хорошим новостям в жизни. Если этот "кто-то" - вы сами, то новости будут плохими.

31 августа 2021 (вторник, 23-й лунный день)

Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Близнецов; Лунный дом: 6-й;

Время восхода: 22:34; Время заката: 15:56; Процент видимости: 44.6%;

День наполнен негативными энергиями, рекомендуется перед сном зажечь свечу. Сон, в котором вы готовите пищу - к сплетням. Если долго находитесь в чужой квартире - обратите внимание на свою жизнь. Возможно, то, чем вы занимаетесь - не ваше. Злой зверь во сне - относитесь осторожно к новым людям.

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Автор: Кристина Кащавцева