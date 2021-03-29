В Международной школе «Меридиан» состоялся финал песенного конкурса «Цвета голосов», который является местным отборочным туром для участия в мировом этапе Международного фестиваля языков и культур (IFLC).

Этот захватывающий и яркий музыкальный поединок стал ключевым событием Всеукраинского фестиваля языков и культур-2021 (UFLC). Его организовали школа «Меридиан» и Международный культурный центр «Сяйво» при поддержке ряда министерств: образования и науки, молодежи и спорта, а также Института модернизации содержания образования МОН Украины, Патриотического союза украинцев «Соняшник», Международного благотворительного фонда «Соняшник» и Школы эстрадного исполнительства «DreamSchool».

Ведущей праздничной программы, прошедшей с учетомкарантина преимущественно в онлайн-формате, стала выпускница Международной школы «Меридиан» и многократная участница фестиваля от Украины Алла Сорока. Отметив, что в этом году ее альма-матер празднует уже 20-й юбилей, она пригласила кмикрофону директора школы Наталью Сошникову. Из ее уст зрителиуслышали о солидных достижениях образовательного учреждения в течение нескольких десятилетий, а еще и слова надежды - возможно, уже в следующий раз фестиваль будет проходить в обычном формате, даря радость живого общения.

Выступления участников песенного состязания оценивало профессиональное жюри: президент Патриотического союза украинцев «Соняшник», Алла Горбунова, Заслуженная артистка Украины, солистка Национальной оперы Елена Гончарук, известный украинский певец, музыкант, Игорь Грохоцкий, автор-исполнитель, медиаэксперт, актер, ведущий, телеэксперт ток-шоу «Говорит Украина», Алексей Сагаловский, заслуженная артистка Украины, актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, певица, композитор, Виктория Васалатий.

Напомним, что баллы, выставленные жюри, составили 75% от общей оценки выступления каждого конкурсанта, а еще 25% пришлись на голоса, отданные исполнителям виртуальной аудиторией, присоединившейся к многодневному народному онлайн-голосованию.

В течение финальной концертной программы были продемонстрированы выступления 18 полуфиналистов, которые боролись за первенство в национальном отборе. Коллегия жюри вместе со зрителями по ту сторону экрана просмотрели конкурсные номера Софии Аль-Хадиди, Дарьи Байрамовой, Александра Балабанова, Алисы Ботвинцевой, Марии Даниловой, Летисии Искандер, Александры Кабаковой, Александры Кныш, Кристины Матлак, Дарьи Молодиной, Ольги Полудень, Виктории Скакун, Кристины Стариковой, Ольги Ткаченко, Тараса Товстого, Полины Хорошевской, Ирины Шегеды и Софии Швец.

Претенденты на лидерство представляли различные города нашей страны: среди молодых исполнителей были участники из Киева, Винницы, Черноморска, Тернополя, Запорожья, Кропивницкого, Мирнограда, Луцка и Ирпеня. Многочисленным зрителям был также предложен видеосюжет о Международном фестивале языков и культур (IFLC), а еще и видео коллективного исполнения композиции «Colors of the World», ставшей лейтмотивом фестиваля.

После завершения основной программы наступил момент, которого так ждали конкурсанты - объявление победителя и имен участников, занявших второе и третье места. В этом году был избран и конкурсант, который смог удивить всех оригинальным сценическим нарядом с украинским колоритом. Триумфатором в этой категории стала юная певица из Луцка Ольга Ткаченко.

Почетное третье место на песенном конкурсе «Цвета голосов» досталось Александру Балабанову из Киева. Второй в музыкальных гонках стала Кристина Старикова из Мирнограда, а первенство завоевала киевлянка София Швец.

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Автор: Иван Бойко