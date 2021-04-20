20 апреля на Киевстар ТВ, совместной платформе группы 1+1 media и Киевстар, впервые в Украине состоится эксклюзивная премьера самой популярной украинской комедии 2021 года – «Сумасшедшая свадьба 3».

Лента производства FILM.UA Group и Prototype Production, режиссером которой выступил Любомир Левицкий, а продюсерами – Юрий Горбунов, Ирина Костюк и Надежда Коротушка, вышла в кинопрокат 25 февраля 2021 года и за это время очень полюбилась зрителям, о чем свидетельствуют результаты кассовых сборов. Только за первую неделю проката проект собрал более 10 млн грн. За весь период кинотеатральных показов, которые продолжаются уже седьмую неделю, суммарный бокс-офис «Сумасшедшей свадьбы 3» преодолел отметку в 1 млн долларов США (а это более 297 тыс. билетов).

«Реальность меняется, а с ним и наш кинорынок, поэтому все, кто из-за закрытых кинотеатров или 50% заполняемости кинозалов не успел посмотреть третью часть легендарной франшизы, смогут легально сделать это онлайн благодаря нашим партнерам – компании Киевстар и группе 1+1 mediа», – рассказал продюсер фильма Юрий Горбунов.

Благодаря диджитал-премьере фильма 20 апреля стал доступен эксклюзивный просмотр онлайн – фильм появился в библиотеке платформы «Киевстар ТВ».

«Приятно начинать год с действительно значимого события, ведь пятый долларовый миллионник студии FILM.UA в национальном прокате всего через полтора месяца эксклюзивно попадает на платформу Киевстар ТВ. Несмотря на локдауны и прочие ограничения, каждый желающий сможет насладиться этой прекрасной лентой онлайн. Мы рады быть частью такого важного события и обещаем в будущем еще очень много приятных сюрпризов для наших пользователей», – прокомментировал Павел Рыбак, руководитель проекта Киевстар ТВ со стороны 1+1 media.

«Мы рады, что абоненты Киевстар и других операторов смогут посмотреть этот фильм именно на платформе Киевстар ТВ и тем самым поддержать украинский кинематограф. Это будет первый фильм, который можно будет оплатить с помощью кредитной карты и сохранить его в своей библиотеке. А благодаря крупнейшей сети 4G от Киевстар, просмотреть его можно где угодно и без платы за трафик», – добавил Павел Даниман, маркетинг-директор Киевстар.

Фильм является третьей частью кинофраншизы «Сумасшедшая свадьба», премьеры двух предыдущих частей состоялись в 2018 и 2019 годах соответственно. Зрителей ждет продолжение свадебных историй семьи Середюка. Теперь на очереди – свадьба младшего сына Захара. Невеста Захара – дочь цыганского барона Рада – очень понравилась Середюкам и нашла с ними общий язык, только это не стало залогом спокойного празднования. Зрители увидят, как будут разворачиваться события третьей «сумасшедшей» свадьбы.

Уже традиционно для франшизы звездный состав комедии «Сумасшедшая свадьба 3» поражает: к Юрию Горбунову, Потапу (Алексею Потапенко), Позитиву (Алексею Завгороднему), Петру Бамперу, Олегу Виннику в третьей части фильма присоединились новые звездные лица – Надежда Мейхер, Анна Тринчер и Валерия Товстолес. Актерский состав пополнили молодые украинские актеры Вячеслав Хостикоев и Екатерина Файн, которые исполнили роли жениха и невесты.

Также возвращаются любимые персонажи первых двух частей, которых сыграли Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян. Роль отца невесты сыграл народный артист Украины Игорь Крикунов, а актеры цыганского театра «Романс» покажут настоящий цыганский табор с песнями, лошадьми и всеми атрибутами!

Посмотреть «Сумасшедшую свадьбу 3», а также другие любимые проекты можно, подключив онлайн-телевидение Киевстар ТВ. Одним из преимуществ сервиса является возможность просмотра контента сразу с пяти различных устройств – со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров.

Справка о Киевстар ТВ

Киевстар ТВ – совместный проект группы 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, программ, транслируемых в прямом эфире, и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимуществом является возможность просмотра контента сразу с пяти различных устройств – со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. По состоянию на начало апреля 2021 г. платформа насчитывала 262 телеканала и VOD-библиотеку с 10000 фильмов и сериалов продолжительностью более 50 тыс. часов.

Справка про о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, Интернета и конвергентных услуг (связь, Интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API, что дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине и признан наиболее дорогим брендом Украины, крупнейшим плательщиком налогов на рынке связи, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Справка о фильме «Сумасшедшая свадьба 3»

Страна: Украина

Премьера: 25 февраля 2021 года

Студия: FILM.UA Group, Prototype Production при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино

Кинотеатральная дистрибуция на территории Украины: Киномания и FILM.UA Distribution

Тип: прокатное кино

Хронометраж: 96 минут

Жанр: комедия

Режиссер: Любомир Левицкий

Продюсеры: Юрий Горбунов, Ирина Костюк, Надежда Коротушка, MOZGI Entertainment (Ирина Горовая, Алексей Потапенко)

Музыкальный продюсер Алексей Потапенко (Потап)

Композиторы Алексей Потапенко (Потап), Владимир Кагарлык и Дмитрий Степанов

Сценаристы: Николай Куцик, Алексей Приходько

В ролях: Екатерина Файн, Вячеслав Хостикоев, Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Потап (Алексей Потапенко), Позитив (Алексей Завгородний), Олег Винник, Петро Бампер (Алексей Супрун), Надежда Мейхер, Анна Тринчер, Валерия Товстолес, Игорь Крикунов, Петр Черный, Римма Шаповалова и другие.

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Автор: Тарас Сидоржевский