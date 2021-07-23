Богатство Девы наживают не столько благодаря высоким заработкам, сколько благодаря умению экономить.

Некоторые знаки Зодиака умеют зарабатывать лучше других, а кому-то даже не надо прикладывать усилий - деньги сами сыпятся на них словно с неба.

Представляем тройку знаков Зодиака, которых больше всего любят деньги.

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Богатство Девы наживают не столько благодаря высоким заработкам, сколько благодаря умению экономить. Они не любят излишней, по их мнению, роскоши и легко довольствуются малым. Знак легко делает накопления и может не тратить их годами.

2-е место - Скорпион

Скорпиону достается почетное второе место. Представители этого знака очень любят деньги и ненавидят проигрывать. Ради денег и места на жизненном призовом пьедестале они безжалостно пойдут по головам конкурентов.

3-е место - Козерог

Есть два способа достичь финансового успеха: или больше зарабатывать, или меньше тратить. Козероги хороши и в том, и в другом. Зарабатывают они фанатично, стремясь сделать накопления побольше, и не тратят почти ничего.

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Автор: Иван Бойко