Некоторые знаки Зодиака умеют зарабатывать лучше других, а кому-то даже не надо прикладывать усилий - деньги сами сыпятся на них словно с неба.
Представляем тройку знаков Зодиака, которых больше всего любят деньги.
Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые всегда выполняют обещания1-е место - Дева
Богатство Девы наживают не столько благодаря высоким заработкам, сколько благодаря умению экономить. Они не любят излишней, по их мнению, роскоши и легко довольствуются малым. Знак легко делает накопления и может не тратить их годами.
2-е место - Скорпион
Скорпиону достается почетное второе место. Представители этого знака очень любят деньги и ненавидят проигрывать. Ради денег и места на жизненном призовом пьедестале они безжалостно пойдут по головам конкурентов.
3-е место - Козерог
Есть два способа достичь финансового успеха: или больше зарабатывать, или меньше тратить. Козероги хороши и в том, и в другом. Зарабатывают они фанатично, стремясь сделать накопления побольше, и не тратят почти ничего.
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