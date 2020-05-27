Компания OZON рассказала о средствах индивидуальной и коллективной защиты на предприятиях

Избежать неблагоприятного влияния загрязнений на здоровье сотрудников предприятий можно с помощью специальных средств защиты. Каждый работодатель должен проинструктировать по охране труда весь персонал, работающих в среде с вредными/опасными веществами. А также обеспечить безопасные условия труда в виде: спецодежды, обуви, защитных масок, специальных ограждений, инструментов и др.

Кроме предприятий, сохранить здоровье можно и офисным сотрудникам. Достаточно обеспечить помещение хорошей вентиляцией и более современными средствами отопления. Или обезопасить качественным огнетушителем и пожарным инвентарем от компании OZON™.

Разница между индивидуальными и коллективными средствами защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — для 1 человека. Элементы защиты не привязаны к оборудованию или помещению.

В зависимости от вида и специфики работы, СИЗ от компании OZON™ включают защиту:

кожи (одежда — химстойкая, водонепроницаемая, для сварки; и перчатки — для работы с электричеством, химстойкие, универсальные);

органов дыхания (маски, респираторы, противогазы, полумаски);

органов слуха (беруши и наушники противошумные);

слизистых оболочек (очки, щитки);

головы (каски) и лица (щитки, сварочные маски);

ног (обувь — утепленная, водонепроницаемая, медицинская).

СИЗ должны быть подобраны по размеру, полу, росту и подходить под условия работы.

Для коллективной защиты (СКЗ) используются специальные устройства, инструменты, приспособления для обеспечения централизованной безопасности всего коллектива или группы людей. Например, это:

защита от падения с высоты (страховочный пояс, строп-лента, карабины, тормозные устройства и т. д.);

изделия для работы с электричеством (галоши, коврики, перчатки);

сигнально-оградительное оборудование (ленты, конусы);

А также пожарный инвентарь, сигнализация, вентиляция и т. п.

Способы хранения СИЗ и СКЗ

Чтобы сохранить средства защиты в надлежащем виде понадобится специальное помещение. Выбор зависит от сферы применения и специфических особенностей работы. Так, в некоторых случаях нужны специальные укрытия с определенным температурным режимом влажности воздуха. Для соблюдения всех правил хранения предусмотрены специальные нормативные документы.

Например, средства защиты от падения с высоты должны находиться в сухих помещениях, где отсутствуют тепловые приборы. Они должны быть в подвешенном состоянии или разложены в один ряд на полках.

Использование СИЗ и СКЗ по правилам

Нужно вести учет СИЗ и контролировать их выдачу. Можно завести личную карточку для сотрудника. В ней обозначать количество выданных средств, подтвержденных подписью самого работника.

Используемые СИЗ и средства коллективной защиты должны отвечать соответствующим сертификатам качества. Так, компания-производитель OZON™ предоставляет высококачественный ассортимент рабочей униформы и СИЗ. Проверенные временем и с гарантией на всю продукции. Более расширенный ассортимент: обувь, перчатки, каски, спецодежда (Харьков, по адресу ул. Благовещенская, 11) представлен в данном представительстве компании. Кроме того, еще 27 филиалов расположены по всей Украине.

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