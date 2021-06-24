Покупки, не выходя из дома, еще недавно были скорее исключением, чем правилом. Сегодня же большинство украинцев предпочитает экономить время и покупать все необходимое в интернет-магазинах. Открыть сайт и за несколько минут купить товары для красоты, здоровья, порядка в доме, а также подарки близким – быстро и просто в prostor.ua.

Более 100 брендов и тысячи товаров на одном сайте

Если поиск нужного товара в супермаркете напоминает на игру в прятки, то в интернет-магазине Prostor к услугам клиентов предоставлен простой каталог с интуитивно-понятными категориями, быстрый поиск и помощь консультанта в чате. Также для посетителей доступен звонок на горячую линию магазина.

Интернет-магазин косметики в представлении современного покупателя – место, где есть все от помады и шампуня до зонтиков и чемоданов. Именно таким раем шопоголика и просто практичного покупателя является Prostor. Именно это название стоит ввести в поисковую строку, если вы хотите:

Собраться на летний отдых. Здесь найдете кремы для безопасного загара, средства от насекомых, чемоданы, пакеты с застежкой для перевозки жидкостей в ручной клади.

Подготовиться к осени. Большой выбор витаминов и биодобавок для поддержания иммунитета, противопростудных средств и, конечно, зонтиков.

Выбрать подарок на любой праздник. Наборы косметики, массажные ролики для лица, парфюмерия, товары для мужчин – воплощайте идеи и радуйте близких. А если не определились с подарком или не знаете, что подарить, здесь можно приобрести сертификат на сумму от 100 до 500 грн.

Навести порядок в доме. Настоящие помощники чистоты – чистящие средства, стиральные порошки, губки для посуды, мусорные пакеты и многое другое находится моментально в соответствующем разделе каталога.

Создать и сохранить уют в доме с помощью аксессуаров для кухни, средств от насекомых, освежителей воздуха, домашних тапочек.

И, конечно же, оставаться красивой в любой ситуации поможет уходовая и декоративная косметика от известных брендов.

Интернет-магазин Prostor – это торговые марки со всего мира. Здесь представлены полюбившиеся покупателям товары украинского производства, а также бренды из США, Европы и Южной Кореи.

Огромный выбор косметики для женщин и мужчин, детских товаров, средств для дома в структурированном каталоге. Упростит выбор и ускорит покупки тщательно проработанная система фильтров и поиск. А после регистрации личного кабинета клиенту открывается возможность сохранять списки желаний, отслеживать заказы и эффективнее делать покупки.

Покупки с удовольствием: скидки, бонусы и акции от Prostor

Большой ассортимент и понятный каталог – основа комфортных покупок. А получить гораздо больше удовольствия от заказа помогут специальные предложения. Отдельного внимания заслуживают разделы сайта «Акции» и «Суперцены». Здесь можно найти продукцию со скидками до 70% и поучаствовать в розыгрышах полезных товаров для дома и красоты. Одна из любимых акций покупателей – бесплатная доставка при заказе от 50 грн. Следите за обновлениями информации и делайте покупки выгодными.

Дополнительные бонусы дает участие в программе лояльности Fishka, которая объединяет сотни магазинов и 4,5 млн. пользователей. В дополнение можно стать участником Prostor club, накапливать и тратить бонусные гривны. Для этого необходимо зарегистрировать клубную карточку, что займет пару минут.

PROSTOR – это больше чем магазин косметики: в нем есть товары для каждого уголка дома, и этим стоит воспользоваться!

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Автор: Иван Бойко