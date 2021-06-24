Суперлуние странным образом сказывается на человеческих взаимоотношениях, и для того, чтобы избежать проблем, нужно придерживаться правил поведения в этот период.

Сегодня, 24 июня в 21:39 небесное светило окажется на максимально близком расстоянии к Земле. Именно поэтому будет казаться больше и ярче обычного. Полнолуние в июне 2021 “в народе” называется “кровавой луной” из-за своего красновато-розового оттенка. Если погода будет безветренной, а небо - чистым, мы сможем наблюдать “клубничную луну” три дня.

Когда суперлуние 2021: его влияние на человека

В этом году полная луна появлялась на небе три раза: 27 апреля, 26 мая и 24 июня. Июньское полнолуние отличается от всех предыдущих тем, что в этот же день будет и лунное затмение. Дни полной луны в принципе негативно влияют на людей: возрастает риск конфликтов по несущественным причинам, угрозы для здоровья, ухудшение самочувствия, бессонница, обострение хронических болезней и другие малоприятные вещи. Кстати, именно сегодняшнее полнолуние считается наиболее коварным.

Что можно делать в суперлуние

Кроме своего таинственного и опасного влияния, луна также может помочь в делах, если отнестись к периоду полнолуния ответственно:

Начинайте то, что давно запланировали - луна раскроет ваш потенциал и поможет достичь успеха;

Попробуйте свои силы в новом - пишите книги или картины, учитесь играть на гитаре или вышивать крестиком. Это укрепляет энергетику и придает сил;

Привлекайте денежный поток. Положите несколько купюр и монет на подоконник так, чтобы на них падал лунный свет. Такой нехитрый ритуал поможет улучшить финансовое положение;

Совершайте добрые поступки. Укрепление хороших взаимоотношений с людьми воздастся вам троекратно.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые попали в "черный список" ВселеннойЕсли выполнять эти простые рекомендации, то убывающая луна в июне, которая последует сразу за полной, принесет вам счастье и удачу.

Чего нельзя делать в суперлуние

Даже если в этот период у вас намечается праздник, откажитесь от употребления алкоголя. Кроме того, что это вредно для здоровья, в дни полной луны вы рискуете навлечь на себя беду;

Не вступайте в споры, не выясняйте отношения и не ссорьтесь. Возможно, ваше плохое настроение - влияние лунного цикла, а не результат каких-то событий в жизни;

Не совершайте мелких покупок. Если хотите вложиться финансового - пусть это будет крупная трата (недвижимость, машина и тд);

Перенесите все домашние дела на более благоприятный день;

Не стригите и не красьте волосы. Такие процедуры лучше всего проводить на убывающую луну.

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Автор: Кристина Кащавцева