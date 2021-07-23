Льва ждёт жизнь, полная любви, страсти, сексуальной энергии.

Известный астролог Влад Росс специально для УНИАН рассказал, кто из знаков Зодиака сможет встретить большую любовь уже в августе. Ждать успеха на романтическом поприще стоит сразу трем знакам.

Лев

Прежде всего, в августе в любви повезет Льву. Он не только будет иметь возможность встретить большую любовь, но и получит истинное наслаждение от понимания того, что он нашел свою вторую половину, "своего" человека.

Льва ждёт жизнь, полная любви, страсти, сексуальной энергии. Он будет наслаждаться совместимостью с другим человеком и строить большие планы на будущее.

Весы

Второй знак, для которого август в плане любви и отношений будет хорош, - это Весы. Венера войдёт в этот знак Зодиака в последнем месяце лета, что даст шанс Весам встретить в это время любовь всей их жизни и быть счастливыми в отношениях.

Весов ждёт период большой романтики, и они будут наслаждаться эстетикой взаимоотношений.

Овен

Овен в августе может встретить того, кто впоследствии станет его супругой (или супругом). Не исключено, что деловое партнёрство перерастет в крепкие любовные отношения. Так что вполне вероятен служебный роман, который принесет Овнам большую удачу в построении жизненных планов и в личной жизни.

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Автор: Полина Кузенко