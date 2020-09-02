Жилые комплексы в Киеве растут как грибы после дождя. Стройки на каждом шагу, выгодных предложений от застройщиков не счесть. Несмотря на это интерес покупателей недвижимости к предложениям вторичного рынка не спадает. Это хорошо заметно по движению публикаций на портале Country в части реализации квартир в Киеве от хозяев https://www.country.ua/buy/flat.html Здесь можно быстро подобрать интересные варианты в любом столичном районе, рядом со станцией метро или рекреационной зоной.

Достоинства «вторички»

Въехать в новенькую квартиру, пахнущую свежей краской – это, конечно, мечта каждого. Однако это удовольствие и стоит недёшево. А на вторичном рынке можно подыскать жильё со значительной скидкой, после чего на сэкономленные деньги «отгрохать» великолепный ремонт, учитывающий любые капризы новых владельцев.

Во-вторых, вторичка расположена в старом доме, вокруг которого разрослась мощная инфраструктура, делающая жизнь удобной и приятной. Рядом с домом обязательно будет находиться несколько крупных супермаркетов и небольших магазинов, предприятия услуг, мастерские, рынок, почта, фитнес-зал. Ни один новый жилой комплекс на окраине, где благ цивилизации придётся ждать ещё лет 5, с этим не сравнится.

Осторожность при заключении сделки

Покупка квартиры на вторичном рынке хотя и привлекательна с финансовой точки зрения, однако требует от будущего владельца жилья предельной осторожности. Квартира может иметь сложную историю, где переплетены судьбы и интересы множества людей. У квартиры могло смениться несколько владельцев, в делах каждой семьи всегда кроется какой-нибудь подвох, из-за которого суд может признать сделку недействительной.

Вывод: покупая квартиру у хозяев, лучше на первом этапе привлечь к процессу опытного юриста, специализирующегося на сделках с недвижимостью. Этот специалист проверит все документы, выявит вероятные проблемы, вовремя предостережёт от покупки «плохой» квартиры, где могут объявиться обиженные наследники, малолетние дети, чьи права каким-то образом нарушены, другие претенденты на квадратные метры – бывшие осуждённые, престарелые родственники, нуждающиеся в уходе и пр.

Быстрый подбор вариантов

С помощью удобных фильтров агрегатора портала Country вы моментально отберёте интересные предложения рынка вторичной недвижимости Киева. Быстрый поиск осуществляется по количеству комнат, этажу, району и микрорайону, близости метро.

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Автор: УНИАН