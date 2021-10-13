Школа не всегда дает необходимые знания. Чтобы во взрослом возрасте не пришлось наверстывать упущенное или упускать возможности, лучше сразу подумать об образовании ребенка. Выбор курсов английского для подростков, наверное, самое сложное занятие. Тинейджеры — это уже сформированные личности, которых не всегда легко мотивировать и увлечь в процесс.

Английский для подростков должен преподаваться интересно и инновационно. Увлечь в процесс — особое мастерство, но и программа должна быть интересной и правильно подобранной для каждого возраста.

Как мотивировать подростка учить английский язык

Мы уже писали о том, как выбрать курсы английского для подростков, а теперь поговорим о мотивации. Успех ведь любого дела зависит от правильно поставленных целей. Заставить подростка что-либо учить очень сложно. Неправильный подход может настроить школьника против, тогда курсы английского языка не принесут эффекта.

Перед поиском курсов английского с подростком важно поговорить, чтобы он сам пришел к мысли, что ему это надо. Наведите на мысли, что ему даст знание языка, почему важно именно сейчас уделить время курсам английского.

Не пытайтесь заставить школьника в наказание учить английский язык, это может дать противоположный эффект.

Если школьник уже занимается на курсах, поддерживайте его. Избегайте любых сравнений с другими учениками.

Показывайте на своем примере, насколько важно знать иностранный язык — в путешествиях, на работе, смотря сериал дома. Ваш уровень английского языка желает лучшего? Это отличный повод подтянуть знания. Пойдите на курсы и разберитесь сами с иностранным, чтобы стать хорошим примером для своего ребенка.

Как подобрать курсы английского для подростка

Подбирайте курсы английского по нескольким параметрам. Подростку должно быть комфортно заниматься в группе, не тратить много времени на дорогу и заниматься в удобное время. Программа обучения должна быть современной и подобранной под возраст и интересы.

Домашние задания должны быть максимально интересными, отлично, если в школе есть интерактивные платформы, где в игровой форме на телефоне, планшете или компьютере школьник сможет потренироваться, выполняя задания.

Не стоит отдавать школьника на курсы со смешанными возрастными категориями, поделенными только на группы по уровню знаний. Группа будет играть немало важную роль в мотивации. Подростку будет интересней заниматься со сверстниками, обсуждать тренды и темы, интересные именно им.

Занятия с репетитором также не лучший вариант для школьников, ведь важно учиться коммуницировать с разными людьми, слушать разное произношение, быть задействованным в диалогах. Занимаясь с преподавателем, уроки лучше дополнять разговорными клубами, дополнительными мастер-классами, прослушиванием подкастов и просмотром разных фильмов и сериалов.

Подключите подростка к выбору курсов и преподавателей, так он будет более активным и подберет то, что будет интересно именно ему.

Автор: Иван Бойко