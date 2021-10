Если вы руководитель киевской компании и вам нужны сотрудники с хорошим знанием английского языка, вы можете пойти одним из трех путей. Первый – это поиск новых работников. Второй – поиск способа мотивировать сотрудников самостоятельно отправиться на курсы, чтобы выучить английский язык. И третий – это организация корпоративного обучения. Мы считаем, что последний вариант курсов английского языка в Киеве является самым предпочтительным выбором для крупных компаний. И вот почему.

В чем особенности курсов английского языка в Киеве, созданных для корпораций

Главная особенность подобных киевских языковых курсов – ориентация исключительно на цели компании. То есть, если вашим менеджерам в будущем предстоит проводить переговоры с иностранными партнерами – этой задачей они и будут заниматься на курсах английского. Если ваши работники должны вести деловую переписку – именно корреспонденции преподаватель английского языка и посвятит свои занятия.

Есть у киевских курсов английского языка и другие особенности, которые одновременно выступают их преимуществами:

ориентация на профессиональную лексику, которая имеет непосредственное отношение к сфере деятельности вашей фирмы;

изучение особенностей делового общения – устного и письменного;

посвящение в правила бизнес-этикета;

изучение наиболее актуальных идиом из английского языка, которые чаще всего используются в деловом общении;

ориентация на грамматику английского, используемую в деловой лексике.

Другими словами, одновременно с изучением английского, студенты корпоративных языковых курсов, которые проводятся в Киеве, совершенствуют себя как профессионалов. Такие курсы – это возможность отточить свои деловые навыки в игровой форме и в кругу коллег.

Чтобы вы лучше осознали разницу между обычным разговорным английским языком, а также бизнес-общением, приведем примеры использования слова "goodbye" из курсов английского языка в Киеве. Если на прощание другу вы легко можете сказать краткое "bye", то деловым партнерам уместнее сказать "It was nice meeting you". Эта фраза переводится, как "было приятно увидеться", и свидетельствует о хорошем уровне английского человека, который умеет уместно ее использовать.

Корпоративное обучение против обычных языковых курсов

Разберемся в вопросе, почему сотрудники компании не должны учить английский самостоятельно. Дело в том, в подобной ситуации каждый сотрудник компании найдет себе разные курсы. И достигнет разных успехов в изучении языка. Вам же необходимо, чтобы киевские языковые курсы подготовили их к достижению целей вашей компании.

Также необходимо понимать, что вкладываясь в обучение собственных работников, вы повышаете их лояльность к компании. Тем самым вы гарантируете себе, что ваши надежные и опытные специалисты не уволятся и не уйдут к конкурентам. А это важно для успеха и престижа любой киевской компании.

Автор: Иван Бойко