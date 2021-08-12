По данным МВД, только официально в Украине проживает 500 тыс. наркозависимых людей, и это число с каждым годом растет на 8-10%. А возраст зависимых снижается: примерно 5000 людей, употребляющих наркотики регулярно – это дети до 18 лет.

Проблема наркомании в Украине является одной из самых первостепенных. На учете состоит около 72.000 зависимых от наркотиков людей. А койко-мест в государственных медицинских учреждениях - 7000 на всю страну. И ежегодная статистика смертей из-за наркомании держится на уровне 12-13 тысяч. Проблема лечения наркомании в Киеве и Украине является актуальной.

Наибольшее количество людей, страдающих наркотической зависимостью, проживает в мегаполисах. Здесь проще достать запрещенные вещества, а так называемые "легкие" наркотики можно приобрести через интернет.

Но наркотические вещества не могут быть "легкими". При регулярном применении они наносят необратимый вред организму.

Признаки употребления наркотиков

Узнать, что человек употребляет наркотики, можно по физиологическим и психоэмоциональным реакциям. Каждый вид наркотических веществ вызывает разные симптомы, но есть ряд общих проявлений.

Физиологические признаки:

Бледные кожные покровы

Учащенный пульс

Сложность в формулировании слов, неразборчивая речь

Появление регулярных приступов кашля

Нарушенная координация движений

Зрачки либо сильно расширены, либо сужены, слабо реагируют на свет

Видимая потеря или набор веса

Бессонница или сонливость

Психоэмоциональные признаки:

Внезапные необоснованные перепады настроения

Частые конфликтные ситуации

Возбуждение, взвинченность, агрессивность

Самоизоляция

Ложь

Неопрятный внешний вид

Асоциальные паттерны поведения

Последствия употребления наркотиков

Наркотики – это сильные токсины, которые практически не выводятся из организма природным способом. Интоксикация организма приводит к проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системами, снижению иммунитета, серьезным изменениям в структурах мозга. Употребление инъекционных наркотиков повышает риск заражения ВИЧ и гепатитом.

Кроме этого, наркотики разрушают семьи, приводят к деградации личности, приносят страдания близким людям зависимого человека.

Лечение наркомании

Известно, что самостоятельно перестать принимать психоактивные вещества практически невозможно. И отмена привычной дозы влечет за собой развитие абстинентного синдрома ("ломки"), который сопровождается болезненными физическими симптомами.

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Автор: Григорий Бондарь