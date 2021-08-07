Какие знаки Зодиака тянутся друг к другу вопреки всему и что им сулит гороскоп – объяснили астрологи.

Есть пары знаков Зодиака, которые всегда будут счастливы вместе – у них отношения ровные, стабильные, для всех окружающих – предсказуемые. А есть противоположные знаки Зодиака, которые магнитятся. И вроде бы, по логике, пара из них должна быть плохая и ненадежная – но гороскоп совместимости утверждает, что это знаки Зодиака, которые если сошлись, то всегда будут вместе.

Овен и Стрелец – между ними искры летят и так полыхает, что друзья, идя на встречу с ними, думают: не захватить ли ведерко воды. И пусть порою такие отношения выматывают – зато им никогда не скучно вместе. Их совместная жизнь не пройдет без ссор – зато ни с каким другим знаком Зодиака ни у одного из них не будет столько теплоты и страсти.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые помогут в самый сложный мигРак и Скорпион – они отлично подходят друг другу в постели. При этом у Скорпиона могут быть проблемы с верностью, а у Рака – с чувством собственничества. К тому же оба они немного эгоисты – что тоже способно добавить проблем. Но их магнетически тянет друг к другу. И если они уважают друг друга – то сумеют договориться в любом вопросе.

Козерог и Дева отлично дополняют друг друга. При этом Козерог порою может предъявлять к партнеру завышенные требования, однако спокойная скромная натура Девы поможет ей усмирить свою вторую половинку. В их тандеме может не хватать страсти, зато в быту и в финансовых вопросах они поладят просто отлично.

Ранее были названы знаки Зодиака среди мужчин, в чей плен готова сдаться любая женщина. Всего таких знаков Зодиака четыре.

Автор: Диана Беловодская