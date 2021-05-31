В последние годы телевизор 40 дюймов не часто встречается среди новинок от знаменитых брендов. Но эти модели продолжают разрабатываться и остаются популярными на рынке. Ведь панели такого универсального формата хорошо вписываются как в просторную гостиную, так и довольно тесную спальню. Специалисты интернет-магазина «Цифра» составили для вас краткий обзор лучших, по мнению пользователей, телевизоров с 40-дюймовой диагональю.

Kivi 40F710KB

Открывает наш рейтинг недорогой прибор с актуальными технологиями и умным функционалом, который распространяется по вполне доступной цене. Девайс работает на базе продвинутой OS Google Android TV 9. Здесь реализован голосовой помощник Google Assistant и трансляция контента по беспроводным протоколам с платформы Google Chromecast.

Аппарат укомплектован цифровыми тюнерами DVB-T2 и DVB-C. На борту имеется пара 8-ваттных динамиков, которые выдают объемное стереозвучание. Ну а LCD-экран с разрешением Full HD поддерживает улучшайзеры картинки: HDR10, Super Contrast Control и Uniformity+.

AKAI UA40DM2500T2

Этот популярный телевизор 40 дюймов с поддержкой встроенного медиаплеера и беспроводных соединений получил такие характеристики:

Разрешение — 1920 х 1080.

Частотная развертка — 60 Гц.

Динамическая контрастность — 3000:1.

Скорость отклика пикселей — 6.5 мс.

Углы обзора — 178 о .

. Телестандарты — PAL, SECAM.

Порты — USB, HDMI.

Мощность аудио — 16 Вт.

За счет малого времени отклика пикселей и неплохого уровня динамического контраста этот дисплей является хорошим выбором под игровую консоль. А наличие цифровых тюнеров DVB-T2 и DVB-C гарантирует отображение четкой картинки в ходе трансляции телепрограмм.

Gazer TV40-FS2

Еще один телевизор с диагональю 40 дюймов, который советуют купить пользователи. Этот девайс выдает картинку в формате True RGB Full HD. Интеллектуальная система устройства построена на базе OS Android 7.1. Роль аппаратной платформы здесь играет скоростной чипсет Cortex-A53 на 4 ядра.

Наличие встроенных модулей беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi открывает доступ к удобной синхронизации телевизора с портативными гаджетами, а также голосовому управлению функциями через смартфон.

Hoffson A40HD300T2

Добротный телевизор бюджетного класса с LCD-экраном. Панель прибора имеет разделительную способность 1920 х 1080 точек. Эта модель ориентирована на трансляцию аналогового и цифрового телеэфира благодаря наличию тюнеров стандарта DVB-T2 и DVB-C. Также аппарат поддерживает протоколы NTSC, PAL и SECAM.

Безупречное качество изображения здесь дополнено объемным стереозвучанием динамиков общей мощностью 16 Вт. А наличие портов HDMI, USB и VGA гарантирует удобное подключение телевизора к периферийной электронике.

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Автор: Иван Бойко