Это история о мальчике по имени Лука, который проводит лето в живописном приморском городке, расположенном на итальянском побережье.

Итальянская Ривьера, море, солнце, паста и фисташковое мороженое. Звучит прекрасно, неправда ли? Если вы соскучились по прекрасной атмосфере солнечной Италии, то киностудии Disney и Pixar приготовили для вас прекрасный подарок. Сегодня в украинский прокат выходит мультик от истинных гуру анимации "Лука".

Это история о мальчике по имени Лука, который проводит лето в живописном приморском городке, расположенном на итальянском побережье. Во всех мальчишеских авантюрах участвует его новый лучший друг. Единственная загвоздка тут заключается в том, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, и в городке на него начинается настоящая охота.

Как и все мультфильмы Pixar "Лука" отличается прекрасной рисовкой. Мягкие шевелюры морских обитателей так и хочется потрогать, на красочных итальянских домиках прорисован каждый оттенок, подчеркивающий старину и его неподражаемую аутентичность, а в тальяттеле каждая макаронинка так и лоснится от соуса, вызывая острые приступы голода прямо в кино.

Таким образом, время от времени зритель отвлекается от сюжета, который в ленте выстроен довольно динамично и без провисаний, чтобы просто полюбоваться пейзажами Италии и погрузиться в ее расслабленную атмосферу. Этому особенно способствует отменное музыкальное сопровождение. Создатели подобрали такие песни и музыку, которые так и шепчут вам с экрана: "Вот так звучит настоящая Италия".

Кстати, отдельно хочется отметить превосходный украинский дубляж, которому каким-то образом удалось сохранить истинный итальянский колорит и итальянское звучание, добавив к нему украинскую "перчинку".

Читайте такжеЧто посмотреть на выходных: неугомонный Вин Дизель, женская версия Локи и документалка о пингвинчикахВ мультфильме есть и где посмеяться, где испытать сильнейший приступ умиления, а где остановиться и подумать, что же все-таки важнее, твои собственные желания или настоящая дружба.

Красочную анимацию будет интересно посмотреть как детям, так и взрослым, ведь каждый найдет здесь что-то для себя. А в конце "Лука", как и каждый мультик Pixar'а научит вас кое-чему такому, о чем легко забыть в повседневной суете, но что необходимо все же вспомнить, ведь без этого не должна обходиться ни одна человеческая жизнь.

Ольга Броскова

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Автор: Ольга Броскова