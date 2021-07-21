Астрологи утверждают, что люди, которые знают о фазах Луны, добиваются своих целей быстрее остальных.

Фазы Луны влияют на все живое на Земле. Зная о положении Луны на небе, человек может сам управлять своей жизнью. Совсем недавно мы рассказывали, каким был лунный календарь на июль 2021, а сейчас поделимся подробной информацией на август.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на август 2021: самые подходящие дни для смены образаВыбирая благоприятный день для совершения каких-либо дел, вы с вероятностью 99% добьетесь успеха. Если же дата выбрана неудачно, без оглядки на фазу Луны, то ваши планы могут закончиться печально и не принести желаемого результата.

Продолжительность месячного цикла составляет около 29,5 дней, ведь лунные сутки длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут. За месяц Луна меняет свое положение 4 раза и мы видим такие явления, как: полнолуние, новолуние, растущая или убывающая Луна.

Благоприятные дни августа 2021 - какие даты выбирать

Удачными днями называются те, в которых положение Луны доброжелательно или нейтрально по отношению к Солнцу. Гармоничным аспектом считается угол в 60 или 120 градусов.

Негативные дни - это напряженный аспект, на который указывает угол расположения в 0,9 или 180 градусов от Луны к Солнцу.

Благоприятные лунные дни в августе - общие даты

В следующем месяце положительными и удачными будут считаться 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23, 31 числа.

Благоприятные дни в августе 2021:

Для удаления зубов - 26 и 27.

Для пломбирования зубов - 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28.

Для поездки в отпуск - 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 29, 30.

Для зачатия - 1, 6, 12, 26.

Для покупки автомобиля или квартиры - 9, 10, 12, 19.

Энергетически приятными и безопасными днями будут 1, 3, 4, 7, 9, 18, 23, 25-30 августа.

Нейтральные лунные дни в августе 2021: 1, 4, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29.

Неблагоприятные лунные дни в августе 2021: 2, 5, 8, 11, 16, 22, 25, 30.

Помните о том, что наиболее важное в определении влияния Луны - это знак зодиака, в котором она находится. А уж потом фаза и день недели.

Лунные фазы на август 2021 - в каком положении будет Луна

Новолуние - 8 августа в 16 часов 50 минут.

Полнолуние - 22 августа в 15 часов 01 минуту.

Растущая Луна с 9 по 21 августа 2021.

Убывающая Луна с 1 по 7, с 23 по 31 августа 2021.

Лунное затмение - нет.

Солнечное затмение - нет.

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Автор: Кристина Кащавцева