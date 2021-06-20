Лунный календарь довольно древний. Он основан на знаниях древних цивилизаций и содержит актуальную информацию о циклическом движении Луны и смену ее фаз.
Продолжительность месячного цикла составляет около 29,5 дней, ведь лунные сутки длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут.
За этот период ночное светило проходит четыре основные фазы: новолуние, растущая Луна (1-я четверть), полнолуние и убывающая Луна (4-я четверть). Первый лунный день начинается с момента новолуния.
В каждой своей фазе естественный спутник Земли по-разному влияет на жизненные события и живые организмы. В период растущей Луны, например, люди более эмоционально реагируют на ситуации и явления окружающего мира. Во время убывающей Луны эмоции, наоборот, заторможены.
Лунный календарь на июль 2021 – благоприятные дни
Читайте такжеНазваны пары знаков Зодиака, которые всегда будут счастливы вместеСамыми благоприятными лунными днями считаются те, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. Это удачный период для начала новых дел.
Неблагоприятные дни по лунному календарю наблюдаются в период, во время которого между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0,9 или 180 градусов. В это время следует проявлять особую внимательность и осторожность.
Благоприятные лунные дни в июле: наиболее удачными датами являются 14, 15, 20, 21, 22 также достаточно хорошими будут 13, 18 и 19.
Неблагоприятные лунные дни в июле: критическими являются 2, 9, 25 числа, достаточно сложными будут 3, 6, 27, 29, 30.
Лунные фазы на июль 2021
Убывающая Луна - с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля 2021 года
Новолуние - 10 июля 2021 года
Растущая Луна - с 11 по 23 июля 2021 года
Полнолуние - 24 июля 2021 года
Вас также может заинтересовать:
- Названы пары знаков Зодиака, которые абсолютно несовместимы
- Астрологи назвали главную ошибку в отношениях у каждого знака Зодиака
- Выходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram