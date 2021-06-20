Каждая лунная фаза так или иначе влияет на человека, а советы астрологов помогут к ним подготовиться.

Лунный календарь довольно древний. Он основан на знаниях древних цивилизаций и содержит актуальную информацию о циклическом движении Луны и смену ее фаз.

Продолжительность месячного цикла составляет около 29,5 дней, ведь лунные сутки длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут.

За этот период ночное светило проходит четыре основные фазы: новолуние, растущая Луна (1-я четверть), полнолуние и убывающая Луна (4-я четверть). Первый лунный день начинается с момента новолуния.

В каждой своей фазе естественный спутник Земли по-разному влияет на жизненные события и живые организмы. В период растущей Луны, например, люди более эмоционально реагируют на ситуации и явления окружающего мира. Во время убывающей Луны эмоции, наоборот, заторможены.

Лунный календарь на июль 2021 – благоприятные дни

Читайте такжеНазваны пары знаков Зодиака, которые всегда будут счастливы вместеСамыми благоприятными лунными днями считаются те, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. Это удачный период для начала новых дел.

Неблагоприятные дни по лунному календарю наблюдаются в период, во время которого между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0,9 или 180 градусов. В это время следует проявлять особую внимательность и осторожность.

Благоприятные лунные дни в июле: наиболее удачными датами являются 14, 15, 20, 21, 22 также достаточно хорошими будут 13, 18 и 19.

Неблагоприятные лунные дни в июле: критическими являются 2, 9, 25 числа, достаточно сложными будут 3, 6, 27, 29, 30.

Лунные фазы на июль 2021

Убывающая Луна - с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля 2021 года

Новолуние - 10 июля 2021 года

Растущая Луна - с 11 по 23 июля 2021 года

Полнолуние - 24 июля 2021 года

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Автор: Алина Вишневская