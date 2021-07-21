Чтобы стрижка была удачной, планировать её стоит с учетом фазы Луны.

Луна оказывает сильное влияние на судьбу человека и его здоровье. При планировании будущего многие люди сверяются с лунным календарем, ведь не все фазы считаются счастливыми. Здоровье и рост наших волос также зависят от нашего спутника.

Стрижка в растущую луну ускоряет рост волос, но плохо сохраняет форму прически. Поход в парикмахерскую в убывающую луну обеспечит стойкую форму локонов и долгий рост волос. Полнолуние считается самым удачным временем для экспериментов – волосы в это время здоровые и послушные.

Фазы Луны в августе 2021 года

Убывающая луна – 1-8 августа, 22-31 августа.

Новолуние – 8 августа.

Растущая луна – 8-22 августа.

Полнолуние – 22 августа.

Лунный календарь стрижек на август: благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни для стрижки волос — 1, 2, 7, 12, 16, 19, 27, 29, 30, 31 августа.

Благоприятные дни для покраски волос — 1, 2, 3, 19, 20, 25, 26, 30, 31 августа.

Благоприятные дни для завивки волос — 1, 11, 18, 21, 27-29 августа.

Хорошие дни для стрижки — 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22 августа.

Нейтральные дни для стрижек в августе — 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 28 августа.

Самые неблагоприятные дни для работы с волосами — 8, 23, 24, 25, 26 августа.

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Автор: Екатерина Пулатова