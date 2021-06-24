Чтобы прическа была удачной, следует учитывать фазу Луны перед посещением парикмахера.

Наши предки издавна заметили, что состояние и здоровье волос сильно зависит от фазы лунного цикла. Так, в растущую луну волосы быстро отрастают после стрижки, но плохо сохраняют форму. Стрижка во время убывающей луны поможет дольше сохранить форму прически и длину волос, ведь в это время они отрастают очень медленно. Самым удачным временем для похода в парикмахерскую считаются дни полнолуния.

Лунные фазы на июль 2021

Убывающая Луна - с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля 2021 года

Новолуние - 10 июля 2021 года

Растущая Луна - с 11 по 23 июля 2021 года

Полнолуние - 24 июля 2021 года

Лунный календарь стрижек на июль 2021 года

Благоприятные дни для стрижки волос в июле 2021 — 6, 7, 8, 14, 18, 21, 23, 31 июля.

В целом это хорошие даты для стрижки — 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24 июля.

Нейтральные дни для стрижек в июле — 1, 3, 4, 5, 16, 19, 29 июля.

Неблагоприятные дни для работы с волосами — 9, 10, 25, 26, 27, 28, 30 июля.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова