Наши предки издавна заметили, что состояние и здоровье волос сильно зависит от фазы лунного цикла. Так, в растущую луну волосы быстро отрастают после стрижки, но плохо сохраняют форму. Стрижка во время убывающей луны поможет дольше сохранить форму прически и длину волос, ведь в это время они отрастают очень медленно. Самым удачным временем для похода в парикмахерскую считаются дни полнолуния.
Лунные фазы на июль 2021
Убывающая Луна - с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля 2021 года
Новолуние - 10 июля 2021 года
Растущая Луна - с 11 по 23 июля 2021 года
Полнолуние - 24 июля 2021 года
Лунный календарь стрижек на июль 2021 года
Благоприятные дни для стрижки волос в июле 2021 — 6, 7, 8, 14, 18, 21, 23, 31 июля.
В целом это хорошие даты для стрижки — 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24 июля.
Нейтральные дни для стрижек в июле — 1, 3, 4, 5, 16, 19, 29 июля.
Неблагоприятные дни для работы с волосами — 9, 10, 25, 26, 27, 28, 30 июля.
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