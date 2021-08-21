Чтобы стрижка была удачной, планировать её стоит с учетом фазы Луны.

Луна оказывает большое влияние на человека и его здоровье. Наши волосы также сильно подвержены смене фазы Луны. В некоторые дни лунного календаря волосы очень уязвимы. Фаза спутника влияет и на их состояние: в растущую Луну волосы быстро отрастают, но не держат форму, а в убывающую долго растут и сохраняют форму прически.

Полнолуние считается самым удачным временем для экспериментов – волосы в это время здоровые и послушные.

Лунный календарь стрижек на сентябрь: благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни для стрижки волос — 4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28 сентября.

Нейтральные дни для стрижек— 3, 6, 9, 11, 24, 26, 29 сентября.

Самые неудачные дни для новой стрижки — 1, 2, 7, 22, 23, 30 сентября.

Не очень удачные дни для посещения парикмахера — 8, 18, 21 сентября.

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Автор: Екатерина Пулатова