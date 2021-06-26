Чтобы урожай вырос богатым и здоровым, проводить посадку следует в определенные дни лунного цикла.

Июль - очень плодотворный и ответственный месяц для хозяйственника. В этот период проводится как посев новых культур, так и уход за высаженными растениями. Очень важно регулярно рыхлить почву, пропалывать сорняки, вносить удобрения. На огороде прореживают петрушку и морковь. В саду собирают первый урожай ягод, вишни, груши.

Чтобы огородные и садовые работы прошли удачно, следует сверяться с фазой Луны. Наш естественный спутник оказывает большое влияние на здоровье растений. Некоторые фазы считаются плодовитыми, а в другие дни растения очень уязвимы и склонны к болезням.

Лунный посевной календарь на июль 2021 по дням

1 июля – рыхление и удобрение почвы, прополка сорняков. Проводится формирование плетей огурцов, стрижка газона. Не рекомендуется обрезать деревья и кусты.

2 июля – опрыскивание растений от болезней и вредителей, заготовка сена.

3 июля – можно удалять сухие ветки, собирать урожай, выкапывать ранний картофель. Не рекомендуются поливы. Посев всех видов капусты. Не рекомендуется пересаживать растения, особенно цветы.

4 июля – рекомендуется проводить те же работы, что и вчера.

5 июля – проводится посадка позднего картофеля, петрушки, сельдерея. В саду высаживают многолетние цветы. Удачный день для обрезания кустов малины и смородины.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на июль: когда стоит красить и стричь волосы6 июля – посев позднего шпината, фасоли, любой капусты, зимней редьки, пасынкование и поливы.

7 июля – посев зелени на зиму, пасынкование помидоров и огурцов. Хороший день для изготовления вина, соков на зиму, лекарственных растений.

8 июля – посадка вьющихся цветов, уход за картофелем и корнеплодами. Можно косить траву, бороться с вредителями и сорняками. Не рекомендуются подкормки.

9 июля – день новолуния. Работы с растениями не проводятся.

10 июля – день новолуния. Работы с растениями не проводятся.

11 июля – день новолуния. Работы с растениями не проводятся.

12 июля – формирование томатов и плетей огурцов. Можно бороться с вредителями и сорняками, использовать ядохимикаты. Не стоит сажать и сеять культуры, а также поливать растения.

13 июля – заготовка сена, сбор семян и выкапывание раннего картофеля. Разрешается полив и внесение удобрений.

14июля – укоренение усов земляники, посадка и пересадка однолетних цветов. Посев укропа, фенхеля, валерианы.

15 июля – разрешены черенкование, пересадка и пасынкование растений. Посев двухлетних цветов, обрезка многолетников. Уход за земляникой и виноградом.

16 июля – посадка позднего картофеля, высадка огурцов в теплице. Уход за кустами малины.

17 июля – посев капусты, прищипка помидоров, подкормка овощей. Обрезание веток плодовых деревьев, рыхление и прополка почвы. Заготовка сена.

18 июля – посев щавеля, многолетнего лука. Посев капусты и огурцов для осеннего доращивания. Посадка однолетних и многолетних цветов. Не рекомендуется выкапывать картофель, обрезать растения и делить корни.

19 июля – рекомендации такие же, что и днем ранее.

20 июля – рекомендации такие же, как 18 июля.

21 июля – можно выкапывать картофеля, лука, чеснока, редиса. Посадка вьющихся цветов. Борьба с вредителями и болезнями растений.

22 июля – сбор семян, укоренение усов клубники, посев многолетнего лука, удаление больных растений. Заготовка сена и целебных растений. Не рекомендуются обрезки.

23 июля – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

24 июля – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

25 июля – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

26 июля – удачный день для посадки картофеля, капусты, повторного посева укропа и щавеля. Подкормка растений, борьба с вредителями, укорачивание усов клубники. Пасынкование, формирование кустов помидоров и огурцов.

27 июля – рекомендации такие же, как и днем ранее.

28 июля – высадка рассады томатов, огурцов, цветной капусты, позднего картофеля, редиса. Скашивание газона. Полив и подкормки очень умеренные.

29 июля – поливы, внесение удобрений, посадка и пересадка растений не рекомендуются. Можно полоть и рыхлить почву, прореживать всходы, удалять сухие ветки. Можно собирать урожай и косить траву.

30 июля –рекомендации такие же, что и днем ранее.

31 июля – вторая посадка картофеля, посев картофеля, клубнелуковичных и многолетних цветов. Пересадка цветов в горшках. Укоренение усов земляники, обрезка деревьев. Нельзя трогать корни растений.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова